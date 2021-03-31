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論文門案／彭文正控總統府發言人誹謗 法官：提證書正本很難嗎

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真偽，被控誹謗罪，今天被起訴；彭文正因「論文門」案曾自訴總統府發言人張惇涵誹謗，台北地院去年開庭，法官傳喚張惇涵，張否認犯罪，不提有效證據，惹法官一度詢問「提出正本很困難嗎？」

自訴案緣於張惇涵就蔡英文博士學位疑雲開記者會護駕，指彭文正評論不實、揚言提告，彭因而自訴張加重誹謗。

彭文正自訴指出，張惇涵明知蔡英文有沒有在35年前取得英國倫敦大學博士學位，屬於蔡的私人事務，與發言人一職無涉，卻因蔡英文深陷論文案風暴，2019年9月12日開記者會踰越權限，指責、傳述毀壞彭文正的名譽，犯加重誹謗罪。

台北地院去年5月29日開庭審理，張惇涵辯稱，有關彭文正的新聞稿是自己寫的，沒有經過蔡英文同意，法官勸張「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。

法官又問張惇涵發新聞稿前有無查證？張惇涵答稱，總統府曾說明蔡英文有申請博士證書，且府方發言人的臉書，也有揭示蔡英文在倫敦政經學院的學生紀錄表，蔡英文1984年畢業證書的影本可輕易查詢。

不過，張淳涵的回答引起法官不解，反問張「難道僅憑影本就要相信你嗎？」「提出正本很困難嗎？」

自訴案去年3月、5月開庭2次，彭文正的律師團聲請證據調查，包括建請法院函調蔡英文向倫敦政經學院申請補發證書、1983年口試委員會等相關歷史紀錄，並聲請向教育部函調蔡英文1984年3月申請擔任副教授提出、現列「密等」的論文，全案仍審理中。

媒體人彭文正。本報資料照
媒體人彭文正。本報資料照

蔡英文 張惇涵 倫敦

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