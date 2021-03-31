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誹謗植牙名醫陳俊龍「坑殺英業達少主」 合夥人判3月刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

徐姓男子與旅美植牙名醫陳俊龍合夥，雙方發生糾紛後，向周刊傳述不實事項，由周刊製作陳俊龍「坑殺英業達少主」為標題的新聞，徐被訴誹謗，台北地院審理，判徐有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

徐得知陳俊龍有意在國內推廣他發明的植牙技術、材料與設備，雙方協議合作，由徐負責在國內向牙醫師推廣、銷售陳開發的植牙技術使用的牙材、植體與設備，再向陳購買相關牙材，而陳也另收取教學費。

不過，陳俊龍發現徐收費後，未依約向他購貨，與徐中止合作，徐即向周刊爆料，指陳俊龍「宣稱捐款給哈佛大學醫學院美金100萬元，上課的牙醫師就可以取得發哈佛大學牙醫學院的認證」、「坑錢」、「將他當作提款機、吸乾了就甩掉」、「私吞款項」等。

周刊2019年11月6日以「投資鬧糾紛　植牙名醫被控　坑殺英業達少主」為標題，刊登徐所爆料內容，陳提告，徐依加重誹謗罪起訴。

判決書指出，徐僅因與陳俊龍就捐款事項齟齬，誹謗陳的名譽，缺乏尊重他人人格及名譽的法治觀念，迄未能獲取陳俊龍諒解，考量犯罪動機、所生損害，判徐有期徒刑3月。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

牙醫 哈佛大學 醫學院

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