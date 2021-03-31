論文門案／為證明博士學位存在 蔡英文提16大證據打臉彭文正

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，前年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署調查後今依加重誹謗罪起訴彭文正，另依罪嫌不足及有盡相當查證義務，給予賀女及林男不起訴處分。

賀德芬前年8月29日開記者會，公布林環牆的書面報告，指蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，報告內容指蔡的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。

引發蔡英文不滿，認為兩人所述不實，均屬抹黑，且足以傷害名譽並影響社會公信，於前年9月4日委任律師連元龍提告賀德芬、林環牆涉妨害名譽。彭文正也在網路節目上公開質疑蔡學歷造假，進而追加提告彭文正。

檢方調查，蔡英文為證明其有完成博士論文、通過口試、取得博士學位，分別在2019年9月4日、23日在偵查中提出16項事證，包括倫敦政經學院於2015年間補發博士學位證書、補發證明、博士論文外觀照及節錄、博士班學生記錄表、論文第一部摘要初稿。

倫敦政經學院已審核通過博士論文題目修正並確認最終題目的信件、倫敦政經學院通知蔡英文通過在1983年10月中舉辦的博士口試，口試委員滿意其論文及口試表現，將建議學校授予博士學位，預計隔年2月寄發正式通知的證明。

倫敦政經學院於1984年3月14日頒發博士學位證書、2015年補發蔡英文博士學位證書的郵件封套照片。檢察官也依職權調取東吳大學、政治大學相關函文及教育部認證資料，認定蔡英文確實有完成博士論文、通過口試、取得學位並領有證書。

檢方查出，林環牆調查報告提出6大點瑕疵，包括蔡英文論文之前未收藏於倫敦政經學院圖書館，搜尋系統也查不到；蔡女於2019年6月開始提供博士論文紙本給圖書館；該博士論文是影印傳送後再重新裝訂，並有高度重新打字嫌疑。