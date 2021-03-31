主播王佳婉丈夫狠毆侄滿臉血 二審駁回傷害、恐嚇上訴

主播王佳婉丈夫、捷年集團董事長呂台年不滿侄子劉鎮亞態度差，兩人口角，他事後持狼牙棒手電筒毆打劉的頭，劉鮮血直流、報案提告。台北地院依傷害、恐嚇罪判呂徒刑4月和拘役50日。案經上訴，高等法院今駁回，其中恐嚇部分定讞，傷害罪部分仍得上訴第三審。

去年2月8日，呂台年和劉鎮亞在台北市安和路一家餐廳與家人聚餐，席間因細故爭執，呂朝劉丟水杯、揮拳毆打，經勸阻後雙方各自離去。呂回家後忿忿不平，拿2支狼牙棒手電筒在門口等劉回家，他一見劉開車載父母返家，隨即攻擊劉的頭部，劉的頭皮有撕裂傷、鈍挫傷，左眼角也紅腫，呂恫嚇「再看到你就打死你」。

台北地院認為呂台年坦承犯行，但自我情緒管理能力、法治觀念有待加強，依傷害、恐嚇罪各判徒刑4月、拘役50日，得易科罰金。

劉鎮亞不服上訴，還要求法院依殺人未遂罪從重量刑。高院17日開庭時，呂表示和劉鎮亞分別住樓上樓下，互動不多，也不常發生衝突，狼牙棒手電筒是在網路上買的。呂說，因劉鎮亞「態度不好」而起衝突，當時他甫開完刀一星期，身體虛弱，並指劉年輕力壯「我也打不過他」。

「拿狼牙棒手電筒是為了防身」呂稱劉下車直接朝他衝過來，他下意識不小心毆打到劉一下，是出於自衛、非傷害。呂說，他一直有和解意願，在調解過程中多次當面和劉道歉，不想再浪費司法資源、造成家人間紛爭，但劉的和解條件嚴重限制他居家自由，包括要求他離家、不准到公共區域、每天只有15分鐘能進出，他還有8歲兒子和老婆要照顧，難以和解。

呂台年說，他白手起家，和兄弟姊妹感情深厚，重視傳統家庭倫理，可能他把哥哥嫂嫂的小孩也視為自己小孩，才會造成衝突。

劉鎮亞則表示，小時候叔叔就曾在他母親面前恐嚇「要挖出你的眼珠」，連母親抱著他，叔叔也是照打；當天他被狼牙棒手電筒打到，鮮血從臉上留下，「我很確定會死在我父母面前」，認為能活下來是好運。劉說，叔叔沒有意識到自己的行為不對，他沒辦法接受。