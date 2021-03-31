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為債務糾紛！他在友人公寓共同信箱噴漆「同志」 不算誹謗毀損起訴
基隆市劉姓男子與一名友人原為朋友關係，雙方因債務糾紛發生爭執，劉男在去年某晚，在某公寓民宅1樓共同信箱上，以黃色噴漆罐噴上「同志」兩個字的黃色油漆字樣，基隆地檢署日前以毀損罪嫌起訴；至於被控妨害名譽部分，檢方認為並不構成公然侮辱、誹謗罪嫌。
基隆地檢署起訴書指出，劉姓男子與一名友人原為朋友關係，雙方因債務糾紛發生爭執，劉男在去年某晚11點多，在某公寓民宅1樓共同信箱上，以黃色噴漆罐哄上「同志」兩個字的黃色油漆字樣。檢方認為，信箱被噴漆後，原本具備之美觀功能受到破壞，造成告訴人有所損害。
起訴書說，劉男是在公寓1樓信箱噴漆，噴漆文字除「同志」外，並無其他人名或足以特定告訴人身分之文字訊息，除了告訴人與劉男知悉外，其看到信箱上文字內容的不特定人，並無法分辨及得知或推敲被告所述的對象為告訴人或第三人，更不用說因此而聯結告訴人的真實身分。
起訴書指出，難認定被告在信箱上噴同志兩字，有公然、意圖散布於眾，並因而使告訴人的名譽受損，與刑法公然侮辱、誹謗罪構成要件有落差。
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