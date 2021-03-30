影射同班同學「搖一個成主顧」 女大生遭判刑

高雄某大學高姓女學生因不滿同系王姓女同學及葉姓男同學，以他人帳號至社群網站Dcard該校論壇發布貼文，影射王與葉「互玩小雞雞臭鮑鮑」、「葛格被綠茶在床上搖一個成主顧」等，被提告加重誹謗；橋頭地院審理後認為，高女因法紀觀念欠缺以致觸法，處拘役40天，緩刑2年，可上訴。

判決指出，高女與楊姓女同學（另案審理中）因故不滿同系王姓女同學及葉姓男同學，高與楊共同構思、修改貼文內容後，107年6月凌晨以他人帳號登入Dcard，並由楊女貼出標題「咱們在畢業前一天爆炸」文章。

貼文內容包含「夢到轉學來的帥葛格，和貴系某位養著一隻"什麼"的綠茶姐姐玩開囉」、「不顧女方有男友忍不住互玩小雞雞臭鮑鮑、事後不忘搭配各種line上互聊的鹹濕對話...」等，王女及葉男發現貼文報警提告。