影射同班同學「搖一個成主顧」 女大生遭判刑
高雄某大學高姓女學生因不滿同系王姓女同學及葉姓男同學，以他人帳號至社群網站Dcard該校論壇發布貼文，影射王與葉「互玩小雞雞臭鮑鮑」、「葛格被綠茶在床上搖一個成主顧」等，被提告加重誹謗；橋頭地院審理後認為，高女因法紀觀念欠缺以致觸法，處拘役40天，緩刑2年，可上訴。
判決指出，高女與楊姓女同學（另案審理中）因故不滿同系王姓女同學及葉姓男同學，高與楊共同構思、修改貼文內容後，107年6月凌晨以他人帳號登入Dcard，並由楊女貼出標題「咱們在畢業前一天爆炸」文章。
貼文內容包含「夢到轉學來的帥葛格，和貴系某位養著一隻"什麼"的綠茶姐姐玩開囉」、「不顧女方有男友忍不住互玩小雞雞臭鮑鮑、事後不忘搭配各種line上互聊的鹹濕對話...」等，王女及葉男發現貼文報警提告。
法院考量，高女犯後坦承犯行，已向王女及葉男道歉並提出共4萬元和解條件，再審酌高女犯案後已積極表達想補償的意思，犯案時還是在學學生年紀尚輕，處拘役40天，緩刑2年，應接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。
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