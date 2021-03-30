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老翁肺炎住院一個月離世 家屬認定抗生素過敏提告2醫師

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

85歲呂姓病患，2018年間因發燒送急診住院，後因肺炎合併敗血性休克及彌漫性血管內凝血死亡，但新住民配偶認為是因抗生素過敏身亡，提告何姓、陳姓醫師，及要求醫院賠償1600萬元。士林地檢署偵結，認為病患無對抗生素過敏病史，且用藥屬於肺炎治療建議藥物，醫師並無過失，全案不起訴處分。

呂姓患者的張姓配偶指控，北市一家醫院的西醫一般科住院何姓醫師及內科陳姓醫師，在呂住院1個月內，疏於注意呂對抗生素嚴重過敏，不能使用抗生素，又沒經皮下試驗，導致產生新病情，開始抓癢，皮膚出現淺紅色，最後在2019年4月因藥物過敏死亡，提告醫師涉犯業務過失致死罪嫌。

2名醫師委由律師到庭辯稱，呂姓患者因發燒、呼吸困難進急診，經診斷肺炎，家屬當時提出患者先前在另一家醫院2度住院的病例資料，未記載有施打抗生素過敏病史，且病患在兩家醫院住院期間，均會診皮膚科，診斷非藥物過品，且曾診皮膚科切片，認為是是免疫反應造成血管炎皮膚病變。

辯護律師指出，告訴人在患者住院期間，多次拒絕配合醫療處置，包含拒絕洗腎、靜脈注射利尿劑、使用非侵襲性正壓呼吸器，更拒絕轉入加護病房接受重症照護，經多次溝通，告訴人才同意患者接受血液透析治療，疑似過敏皮疹消退；85歲患者，因住院期間，醫療團隊盡心照護，最終患者因肺炎合併敗血性休克及彌漫性血管內凝血死亡，並非因施打生素過敏死亡。

醫師向家屬解釋死因時，患者的媳婦和孫女表示接受，但告訴人是患者晚年再娶妻子，卻堅持稱因藥物過敏死亡，要求院方需賠償1600萬元，金額龐大，實令人無法接受。

衛福部醫事審議委員會鑑定報告顯示，住院1個月治療期間使用的抗生素皆為台灣2018年肺炎治療指引建議藥物，符合醫療常規，瀰漫性血管凝血常見原因，與藥物過敏無關，沒有發現2名醫師有應注意而未注意疏失，或違反醫療常規、違反注意義務情形，全案認定無過失，給予不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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