當著2幼子前殺妻70刀 法官：有教化可能判15年

李姓工程師懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，去年兩人大吵後，當著兩名年幼小孩前，瘋狂砍殺妻子70刀致死，再畏罪自殺未遂，台中地院合議庭認為這是社會家庭悲劇，李男仍有教化可能，依殺人罪判刑15年。可上訴二審。圖／本報資料照

疑似患有妄想症的李姓工程師，去年懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，兩人大吵後，當著兩名年幼小孩前，持刀猛刺呂女，小孩哭喊著「爸爸不要」，但李仍瘋狂砍殺妻子70刀致死，再畏罪自殺未遂，台中地院合議庭以李男面對婚姻難題，無法化解雙方歧見，釀成大錯，但他有負擔家計，不是遊手好閒的人，不是特別具有惡性，這是社會家庭悲劇，認李男仍有教化可能，依殺人罪判刑15年。可上訴二審。

合議庭審酌，李姓工程師（32歲）與妻子呂女（31歲）感情不睦，自覺妻子與異性過從甚密，耿耿於懷，他面對婚姻難題無法化解雙方歧見，無法克制衝動致殺妻，釀成大禍；但考量他負擔家庭經濟，分擔家事勞動，不是遊手好閒的人，且李無前科，並不是具有特別惡性，顯無教化遷善可能的人，予以判刑。

檢察官查出，去年4月29日凌晨，李姓工程師與妻子呂女大吵、持3把刀砍殺妻子70刀的過程，當時2名小孩都在客廳沙發上，目睹父殺母，長子大喊「爸爸不要」，但李繼續持刀殺妻，造成整個家庭破碎。

案發後，李供稱「朝她身上亂砍殺，但我無殺人犯意」。這件家庭悲劇，妻被夫殺死，夫坐牢，留下2歲、5歲的兒子，長子由內公撫養、幼子由外公養育，女方家屬求償，但尚未達成和解。

犯後李男經送彰化基督教醫院精神科鑑定，醫生認李「有可能是嫉妒妄想症，因此不排除個案案發當時的行為判斷能力，可能受到其情緒與精神症狀的影響，而有減損的可能」。

檢察官查出，李殺妻後萌生後悔，產生同歸於盡之心，持刀刺向肚子、割腕、割頸數刀，且尚能清楚記憶被害人在廚房曾向他說「你乾脆一刀捅死我」，歷次偵訊時「應答自然」，所以認定李案發時的精神狀態，尚未達心神喪失或精神耗弱的程度。

起訴書指出，李男與呂女為夫妻關係，因李男長期懷疑妻子外遇，呂女不堪其擾，且認李長期忙次工作，忽略家庭生活經營，而有離婚打算，然李不願離婚，多次挽回不成，疑心加劇，而有同歸於盡、殺害妻子的念頭。

去年4月29日凌晨，李男上班期間請假返家，與妻發生激烈爭吵後，與妻肢體打鬥，將她壓制在地，呂女掙脫逃往客廳、廚房，李瘋狂持2把菜刀、1把水菒刀砍殺，致她的頭頸部、軀幹、手腳，共有70處銳器傷。

被害人呂女大喊救命，經鄰居報警，員警趕到現場時，從落地窗看見，李仍繼續砍殺被害人，但因大門反鎖無法開啟，乃破窗而入，制止李繼續行兇，李萌生悔意，持刀刺自己腹部、頸部，員警見狀以辣椒水噴灑制止，當然扣得3把刀，被害人經送醫急救後不治。

檢察官以李男殺妻手段兇殘，惡性重大，去年依殺人罪將他起訴，從重求刑20年。但法官認李男面對婚姻難題，無法化解雙方歧見，釀成大錯，但他有負擔家計，不是遊手好閒的人，不是特別具有惡性，這是社會家庭悲劇，認李男仍有教化可能，依殺人罪判刑15年。全案可上訴。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )