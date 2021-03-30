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行政執行署台北分署拍賣會 推出集點送好禮活動

中央社 / 台北30日電

行政執行署台北分署4月6日將舉辦123聯合拍賣會，並推出集點送禮活動，民眾只要符合到場參加、購買動產等條件即可累積點數，依點數兌換玻璃水瓶、陶瓷杯及茶具組等禮品。

行政執行署各分署在每個月第「1」個星期「2」下午「3」時同步舉辦動產、不動產聯合拍賣會，稱為「123聯合拍賣會」；台北分署為感謝民眾長期以來的支持，特地舉辦集點送禮活動。

台北分署表示，集點活動將於4月6日舉行的123聯合拍賣會開跑，有意參與的民眾可到會場索取集點卡，凡到場者即可獲贈1點，如當天成功購買動產者（不含不動產）加贈1點。

台北分署指出，購買動產每滿新台幣1000元可再獲1點，此部分最多累計3點，連同到場、成功購買動產的2點，一次拍賣會最多可累積5點；好禮採限量供應，各品項所需點數不同，換完為止，台北分署將不定期更新好禮內容。

台北分署說，4月6日拍賣會有許多物美價廉的動產進行拍賣，包括名牌太陽眼鏡，每支只要500元，還有超潑保暖觸控手套及可洗口罩組，以及百貨專櫃銷售的歐美進口首飾與其他服飾配件。

此外，拍賣會上有4筆建物及19筆土地待價而沽，包括位於台北市中山區新生北路三段82巷，面積53餘坪、總價4486萬元的辦公室，及中正區金門街34巷，面積74餘坪（含頂樓增建部分）、總價3800萬元的公寓。

拍賣會 保暖

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