誣翁重鈞家族賣軍糧賺11億 蔡易餘判賠20萬加道歉

民進黨立委蔡易餘5年前開記者會質疑國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，再高價轉賣軍糧給國防部，20年來獲利11億元，另在政論節目公開批評。翁認為名譽受損求償200萬元，要求登報道歉，台北地院一審判蔡應賠償20萬元，免登報道歉；案件上訴，台灣高等法院今判蔡仍應賠償20萬元，但認為應登報道歉，可上訴。

蔡易餘2016年12月28日召開「大米蟲養成計畫」記者會，質疑農糧署圖利玉豐公司，指玉豐公司透過特權收購二氧化碳包裝機，承辦軍糧供應業務，並指玉豐公司以每公斤27元購入白米，再以每公斤47元賣軍糧給國防部，1996年至2016年大賺11億元；記者會一出，玉豐公司發聲明反駁，翁重鈞也不滿提民事訴訟，認為蔡易餘侵害名譽權。

翁主張，玉豐僅承包軍糧白米「密封加工」，只賺取包裝工錢，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧，蔡的言論讓社會大眾以為他利用立委身分特權牟取暴利，嚴重損害他的名譽和社會評價，要求蔡賠償200萬元精神慰撫金，並登報、臉書道歉。

蔡抗辯，為監督官商勾結的狀況，他依法定職權去監督、討論農糧署的政策，言論是針對「公司」，沒有侵害翁個人名譽；另收購、賣出金額是依據農糧署資料估算，縱然金額有些微誤差，但他的言論並非子虛烏有，記者會重點在公開公糧業務，避免被少數企業壟斷，此屬於可受公評之事。

一審認為，依照公司登記資料，翁是玉豐公司現任董事，蔡的言論確實會讓大眾認為翁利用立委身份牟取暴利，足以造成名譽受損；就與豐公司低買高賣一事，蔡也未經查證就發表言論，就擅自推測玉豐公司獲利11億，且玉豐公司和農糧署之間有契約，足以證明公司僅領取代工費用。

法官認為，判決公開之後，應可以讓社會大眾了解事實，足以澄清、回覆翁的名譽，且翁所受的損害，以金錢賠償足以填補，故判蔡應賠償20萬元，但不用登報道歉。

案件上訴，高院認為，玉豐公司只承作密封白米的加工包裝業務，收取代工費用，沒有承作公糧、軍糧的定價、收購與撥售，且是農糧署要求玉豐公司須承作白米加工業務，非玉豐公司要長期壟斷軍糧，蔡易餘言論並非事實。

再者，蔡易餘未區分公糧、軍糧的差異，也沒有查證確認是否和翁重鈞家族或玉豐公司有所關聯，且蔡易餘發表相關言論時，又將約157萬「公斤」，說成157萬「公噸」，難認有盡合理查證的責任， 認為蔡有過失。

高院認為，審酌蔡易餘在立法院召開記者會、電視節目中，公開發表相關言論侵害翁重鈞名譽，之後經媒體報導，使蔡的言論更為傳播、滲透；另蔡易餘2017年12月27日在翁章梁大林鎮大型說明會上仍再表示，「我被翁重鈞告啦！被翁重鈞告啦」、「他告我喔，我為了他家啦，米都賣給軍仔，都賣給軍糧這件事我把他揭發啦！」、「他就說有啦我有賣給軍仔，不過我賺得沒有你說的這麼多啦！這樣就給我告，要賠他200萬啦」。