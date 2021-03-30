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中油澎湖油庫漏油案 2主管隱瞞二審緩刑免囚

中央社 / 高雄30日電

澎湖油庫漏油6萬多公升，但油務主管楊龍淵、經理曹堆榕卻指示做假帳隱瞞。高雄高分院今天改判曹男1年8月、楊男1年10月，各緩刑4年、5年；科罰中油5000萬，這部分不得上訴。

澎湖地方法院去年一審依兩人涉犯水污染防治法，分別判曹堆榕1年4個月、楊龍淵1年6個月；共同犯偽造文書罪和過失污染水體罪，兩人則應執行有期徒刑8月、10月，但皆得易科罰金。台灣中油股份有限公司因其負責人、受僱人執行業務犯水污染防治法，科罰金2000萬元。

二審台灣高等法院高雄分院改判曹堆榕1年8個月、緩刑4年，需向國庫繳納80萬元；楊龍淵1年10個月、緩刑5年，需繳納100萬元，可上訴；一審得易科罰金部分駁回兩人上訴。另外，台灣中油則因負責人、受僱人執行業務犯水污染防治法等罪，遭科應執行罰金5000萬元，中油判罰部分不得上訴。

高雄高分院審理，考量曹、楊兩人審理期間認罪坦承犯行，且並無前科，是因一時失慮致觸犯刑章，深表悔悟，應無再犯之虞，因此給予緩刑處分。

高雄高分院判決指出，中油湖西油庫16號油槽在民國106年6月完成年度歲修後恢復使用，但油庫帳務管理員卻發現95無鉛汽油油位高度因不明原因下降，經回報湖西油庫最高主管楊龍淵及馬公行銷中心經理曹堆榕，兩人擔心若不符公司盈虧標準，中油高層將派員稽核，不但未通知當地環保局，還指示帳務管理員作假帳。

曹、楊兩人106年7月3日下令將16號油槽的油料轉輸，並請技術人員檢測，確認油槽底部有破洞，但兩人雖知貯存設備底板破洞導致漏油，進而污染地下水，卻依舊故我未採取緊急應變措施。此外，台電人員同年10月也在油庫外聞到人孔蓋內油氣味，甚至明顯發現有油漬上浮，但曹、楊無視台電警告持續扯謊，也未向澎湖縣環保局報告。

16號油槽在同年11月底再度發生內浮頂漏油，估計逸散2萬2800多公升，但兩人仍持續要求作假帳上交，直到嘉義營業處107年5月發現16號油槽維修保養核銷費用有異，帳務管理員才將實情托出，但仍未對外公布。

澎湖縣環保局107年7月中派員進入油庫查看後發現漏油，兩人仍辯稱漏油範圍僅在廠區範圍內，但環保局不採信兩人說詞，在廠區內外採樣土壤、地下水等送測。眼看東窗事發，兩人才在7月19日對外通報早已漏油長達1年多之久，總計洩漏至地下油量約達6萬3000多公升，污染面積達6萬8079平方公尺。

全案經澎湖地檢署檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣警局偵辦後起訴。

澎湖 中油 台電

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