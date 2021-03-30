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盜用美女圖搭訕投資詐騙 刑事局逮5嫌送辦

中央社 / 台北30日電

詐欺集團盜用美女照在社群軟體隨機搭訕男網友，並謊稱投資期貨可保證2天內獲利1至3成，單月受害逾10人、財損新台幣上百萬元，刑事局循線逮5嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長唐嘉仁表示，去年10月在165反詐騙平台過濾情資發現，有詐欺集團在網路上盜取美女照片後，再透過多個社群媒體臉書、IG、LINE及WeChat註冊假帳號，隨機搭訕男網友後以假投資手法行騙。

經追查發現，此詐欺集團是透過網路招募成員，且為躲避警方追緝，會不定期更換據點及假投資平台網站，詐欺機手利用美女照假帳號吸引男網友聊天，再慢慢誘導至投資話題，謊稱投資期貨、指數股票型基金（ETF）權證可保證獲利「1至2天便有10至30%利潤」。

詐欺集團若發現上當的男網友為學生或八家將成員，集團成員認為無利可圖，會直接放棄繼續誘騙。

若可誘騙的被害人信以為真，便引介由其他機手假扮的「數據師」向其說明投資流程，起初哄騙可先投入1000至3000元不等金額投資，詐欺集團隔天會先給予10%利潤，並讓被害人成功領回投資金額。

見時機成熟後，「數據師」再推新人優惠方案，稱有10萬元至40萬元的階段式方案，且40萬元方案還保證獲利161萬元以上，誘使被害人投入更多錢。

隨後再不斷假借出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金，雖然被害人在投資網站上看到龐大獲利金額，但其實均為詐欺話術及假象，獲利金額均無法兌現。

刑事局經報請台北地檢署指揮偵辦，並與台北市警察局信義分局、新北市警察局海山分局共組專案小組，進行蒐證且見時機成熟時，24日前往台北市中山區一處住宅大樓攻堅搜索詐欺機房據點，現場逮捕19歲機房管理者張姓男子等5嫌到案。

初步清查發現，此詐欺集團於今年2至3月間短短1個月違法獲利超過100萬元，已知受害者至少10人，單一受害最高金額為80萬元。

全案將張男等4嫌依涉詐欺罪嫌解送北檢偵辦，法院裁定均羈押禁見，另一名未成年機手則責付少年法庭，專案小組持續清查被害人數、金額及幕後主嫌。

詐欺

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