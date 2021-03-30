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道場修煉遇肥羊 惡劣保全6年狠詐教友400萬
桃園陳姓保全利用和陳姓友人一起在某道場修煉時，自編不存在組織「民族基金會」拉對方入會，卻不斷騙他繳會費，還恫稱不遵守命令會遭關押、拆房子，朋友被唬得一愣一愣，6年多匯了近400萬元給陳，積蓄都被掏空才向家人求助，法院考量雙方和解，依恐嚇罪判陳6月，可上訴。
檢方起訴指出，陳男（69歲）和陳姓友人當時一起在新北市板橋區1間的道場同修道教，陳虛構「民族基金會」、「家內組織」等團體，以及根本不存在的「聯合國金護照」，從2012年間不斷拉友人入會。
對方加入後，陳繼續以要繳納聯合國金護照的費用，以及給付未遵守組織命令罰款等理由，從2012年至2018年8月間，接連以「財務部」、「監控部」、「特勤組」、「佛本部」及「本山總指揮部」等虛構單位，威脅朋友不繳錢就會被關押、傷害、通緝、查封財產甚至拆除房子。
朋友嚇到不敢抵抗，6年多來不停將每筆1000元至8萬多元不等，匯近陳男的戶頭內，直到2018年6月5日老本用盡，沒辦法再拿出錢才向家人求助，但已遭陳詐得共396萬9015元，檢方以陳涉犯詐欺、恐嚇等罪，2罪想像競合，從重依恐嚇罪嫌起訴。
審理時，陳男自白坦承，朋友也指證歷歷，並有相關LINE對話紀錄、匯款金流佐證。法院認為，陳男不思正途，恣意恐嚇教友，詐取對方金錢導致身心負荷極為重大，考量陳犯後坦承、2人和解等，依恐嚇取財罪判陳有期徒刑6月，得易科罰金。
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