小媽媽偷產子誆嘔吐物裝袋 外公外婆當垃圾丟掉

24歲吳姓女子懷孕未產檢，在自家廁所產子後見胎兒沒動靜認為是死胎丟到垃圾袋。結果不知情父母當成垃圾處理，遭清潔人員焚化。高雄地檢署訊後依遺棄屍體罪起訴吳女。

雄檢起訴書指出，吳女民國108年2月發現懷孕，但因擔心遭家人責罵，期間不但未產檢也未告訴家人。直到同年10月15日上午8時多，吳女在住處廁所產子，但她因看到胎兒沒有動靜以為是死胎，並將胎兒裝到垃圾袋內，綁好後放在垃圾桶旁，隨後因下體失血過多陷入昏迷。

吳父見女兒昏倒在廁所內緊急將她送高雄市立聯合醫院急救，吳女醒來後擔心家人發現，因此撒謊廁所內垃圾袋是她的嘔吐物。不知情的吳父返家後交代妻子處理垃圾，吳母則將垃圾丟到子母車，最後這個垃圾袋跟著垃圾車被載往仁武焚化廠焚燒。

不過，院方後續發現吳女失血是因產子所致，但因沒看到胎兒，詢問吳女又得不到答案，所以直接報警。吳女眼見瞞不住始向警方坦承遺棄嬰兒，轄區高市三民一警分局通報雄檢偵辦。

檢察官調查認定吳女父母不知道女兒懷孕，也不知道垃圾袋內有小孩，因此處分兩人不起訴；吳女雖坦承是把「死胎」丟棄，但因胎兒已被焚化爐燒毀，無法證實其出生時是死是活，依遺棄屍體罪起訴吳女。