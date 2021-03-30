打折收費還被酸4.9星評論「買來的」 命理師怒告女網友

在Google評論高達4.9分的林姓命理師，日前幫高姓女子算命、改名，但吳對價錢不滿意，與林男討價還價，最後林同意退費5000元，後來吳女卻在「Dcard」留言稱林男評論是買的「一看就是假帳號」、「還算出我媽偷人」，林男見狀氣炸提告求償30萬元、刪文且在Dcard道歉，高雄地院最後認為求償30萬過高，判賠2萬並刪文。

吳姓女子2017年因命理問題，求助林姓男子，希望林男協助改名、算命，讓她家庭、事業有較好發展，但後來吳女認為林男收費過高，雙方討價還價，最後林男退讓，同意退費5000元，同時吳女也承諾不會作出誹謗或傷害林男名譽的事情。

不過，後來「Dcard」論壇有網友發文求助，尋求網友介紹高雄知名算命師，吳女見狀用暱稱「籥」在貼文下面留言，「上面好像有人提到林OO. . . 他竟能算出我爸媽前世＝＝？說. . . 我媽偷人. . . 而且他臉書評價都是假的呵呵，用買的點進去給評論的人看了就知道是買評論，一堆假帳號給好評論」。

林男見網友留言後氣炸提告，林男主張，他雖然是用匿名幫人算命，但網路搜尋他的稱號，光Google就有16700項結果，評論還有9百多條，分數高達4.9分，可見他已在風水界累積一定名聲，吳女在網路留言內容，已經損毀他在風水界建立的聲譽。