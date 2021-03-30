獲郭董讚揚的醫學博士無照整脊？二審逆轉獲判無罪！

曾獲鴻海創辦人郭台銘讚揚的麒伍健康事業公司負責人陳家恩被控沒有物理治療師執照，卻替人拉筋抬腿、按摩等運動治療，被依違反物理治療師法起訴；一審判刑5月，得易科罰金，案件上訴，台灣高等法院今逆轉判陳家恩無罪，檢察官仍可上訴。

陳家恩擁有美國脊骨神經醫學博士學位，並通過美國脊骨神經醫師考試；他曾替鴻海創辦人郭台銘夫婦治療肩頸、腰部痠痛，被郭讚譽有嘉，他也曾替裕隆汽車前董事長吳舜文復健治療。

檢方起訴指出，張姓女子2014年10月27日因手、腳掌發麻、頸腰椎椎間盤膨大等問題，到麒伍公司找陳家恩諮詢；未料，陳家恩沒有物理治療師資格，卻連續7次替張女拉筋抬腿、拉舉手臂，並按壓張女背部、腰部、腿部，再抓住張女頭部前後左右移動。

張女事後覺得病情加重，訴請檢方偵辦，檢方調查後依違反物理治療師法起訴陳家恩。

台北地院一審認為，陳家恩對張女的行為屬於物理治療範疇，但他又沒有物理治療師資格，卻仍替張女治療，使張女蒙受病情惡化、衍生其他身體健康的風險，另陳否認犯行，沒有和張女和解的意願，也未獲張女原諒，因此判5月徒刑。

案件上訴，高院認為，是否為法律明文規定物理治療師執行的操作治療或運動治療，得看執行者主觀上是否有治療換這的目的，客觀上是否有明確宣稱療效。

判決指出，檢方根據張女、陳家恩間7次對話紀錄，主張陳有替張女整脊等物理治療，但對話紀錄只有雙方互相談話、質問，並不如病歷、看診紀錄、手術報告等客觀，也沒有陳家恩施作時的過程、聲響或對話內容，無法回推陳家恩當時的作為，也難以進行醫事鑑定。

高院指出，麒伍公司沒有對外以物理治療或脊骨醫療為營業號召，除張女外，也沒有其他密醫、無牌物理治療師常有的醫事爭議或訴訟；陳家恩具有美國脊骨神經醫學博士，並通過美國脊骨神經醫師考試，但未曾表示自己在台灣可以從事物理治療行為。