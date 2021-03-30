抱怨唱歌太吵反被嗆 男砍傷鄰居遭起訴
嘉義縣57歲鄭姓男子被控今年1月，因鄰居江姓男子唱歌太大聲，前往制止又被嗆，憤而持割草刀砍傷江姓男子後，又沿路追砍，部位包括頭部，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。
台灣嘉義地方檢察署今天表示，鄭姓男子由於江姓男子在家放音樂及唱歌太大聲，雙方早有嫌隙。鄭姓男子今年1月19日前往制止，被江姓男子回嗆，內心更不滿。
鄭姓男子同日傍晚倒垃圾遇到江姓男子，內心氣憤，返家拿割草刀揮砍江姓男子手臂，江姓男子準備逃回住處，鄭姓男子一路追砍，即使江姓男子跌倒在地仍遭揮砍；鄭姓男子用力過猛，割草刀刃斷裂，仍不斷持刀柄攻擊江姓男子。
5、6分鐘後鄭姓男子情緒冷靜，撥電話報警自首；江姓男子被救護車送醫治療，左腳、右前臂、左臉頰及耳朵分別有3公分到7公分撕裂傷，左前臂及頭部挫傷。
檢方認為鄭姓男子雖否認有殺人犯意，但持利器對人多次揮砍，確有可能致人於死，傷勢包括手、腳及頭部等部位，且被害人已受傷還遭沿路追砍，不斷閃避抵擋才沒喪命，依殺人未遂罪嫌起訴鄭姓男子。
中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。
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