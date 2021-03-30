聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／分手難受連闖2關進女大生舍 高雄恐怖情人被捕痛哭
22歲、大學休學中的吳姓男子不滿女友提分手，昨天到女方就讀的大學要堵人，先闖過門口警衛那關，再趁女生宿舍用餐、下課人進人出時段，混進女生宿舍內，跑到女友住的12樓要找人，在宿舍內咆哮、踹門，引起警恐，還作勢要毆打警察相當脫序，被帶回派出所後，吳男聯繫外婆來陪，也對自己衝動行為落淚表示懊悔，情緒起伏相當大。
吳男住高雄市區，目前休學且無業，有公共危險罪前科。他外婆表示，孫子原就讀某國立大學，有精神、情緒困擾，休學養病。
吳男告訴警方，昨天上午女友傳訊息提分手，之後就聯繫不上，他曾經幫女友搬家，知道女友宿舍位置、樓層，遂衝到學校找人。
學校警衛室不讓吳男進入，吳男先在門口看書、閒晃，趁警衛不注意時溜進校園，來到女生宿舍門口時，他觀察人流找機會要闖入，在晚間6點10分左右，用餐及下課時段人流高峰時，他趁隙闖入女生宿舍，並通過門禁，搭電梯上12樓。
吳男進到12樓後沒有找到女友房間，他鎖定樓長室要求「交人」，與女學生發生口角衝突，警衛、校安人員等趕往處理，並報警求助。
溪埔派出所出動4名警員到場處理，吳男見到警察情緒激動，連罵三字經，並舉起手作勢要攻擊警察，隨後被扭送回派出所。
所長陳泓達說，吳男到派出所後聯繫外婆來陪同製作筆錄，情緒冷靜後，對衝動言行感到懊悔。吳男今天被依妨害公務、侵入住宅罪移送橋頭地檢署。
義守大學學務長危永中說，過程中，同仁、同學反應都相當機警，校安人員、警察也火速趕到，平日建立的聯防措施與默契有發揮，對部分學生質疑門禁漏洞，校方尊重學生意見，也會開會討論，持續加強宿舍安全管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言