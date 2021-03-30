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影／分手難受連闖2關進女大生舍 高雄恐怖情人被捕痛哭

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

22歲、大學休學中的吳姓男子不滿女友提分手，昨天到女方就讀的大學要堵人，先闖過門口警衛那關，再趁女生宿舍用餐、下課人進人出時段，混進女生宿舍內，跑到女友住的12樓要找人，在宿舍內咆哮、踹門，引起警恐，還作勢要毆打警察相當脫序，被帶回派出所後，吳男聯繫外婆來陪，也對自己衝動行為落淚表示懊悔，情緒起伏相當大。

吳男住高雄市區，目前休學且無業，有公共危險罪前科。他外婆表示，孫子原就讀某國立大學，有精神、情緒困擾，休學養病。

吳男告訴警方，昨天上午女友傳訊息提分手，之後就聯繫不上，他曾經幫女友搬家，知道女友宿舍位置、樓層，遂衝到學校找人。

學校警衛室不讓吳男進入，吳男先在門口看書、閒晃，趁警衛不注意時溜進校園，來到女生宿舍門口時，他觀察人流找機會要闖入，在晚間6點10分左右，用餐及下課時段人流高峰時，他趁隙闖入女生宿舍，並通過門禁，搭電梯上12樓。

吳男進到12樓後沒有找到女友房間，他鎖定樓長室要求「交人」，與女學生發生口角衝突，警衛、校安人員等趕往處理，並報警求助。

溪埔派出所出動4名警員到場處理，吳男見到警察情緒激動，連罵三字經，並舉起手作勢要攻擊警察，隨後被扭送回派出所。

所長陳泓達說，吳男到派出所後聯繫外婆來陪同製作筆錄，情緒冷靜後，對衝動言行感到懊悔。吳男今天被依妨害公務、侵入住宅罪移送橋頭地檢署。

義守大學學務長危永中說，過程中，同仁、同學反應都相當機警，校安人員、警察也火速趕到，平日建立的聯防措施與默契有發揮，對部分學生質疑門禁漏洞，校方尊重學生意見，也會開會討論，持續加強宿舍安全管理。

仁武警分局溪埔派出所警員到場後吳男情緒激動作勢攻擊警員，行為脫序。記者王慧瑛／翻攝
仁武警分局溪埔派出所警員到場後吳男情緒激動作勢攻擊警員，行為脫序。記者王慧瑛／翻攝
22歲吳姓男子逃過門禁管制，擅闖高雄某私立大學女學生宿舍要找前女友，猛踹房門咆哮，引起一陣驚慌。圖／讀者提供
22歲吳姓男子逃過門禁管制，擅闖高雄某私立大學女學生宿舍要找前女友，猛踹房門咆哮，引起一陣驚慌。圖／讀者提供

宿舍 分手

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