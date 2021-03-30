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叔侄爭奪公司經營權 侄遭司法黃牛詐財950萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某工業有限公司前總經理紀男與叔叔即該公司實際負責人，因股權爭議而有糾紛；紀男的叔叔涉違反商業會計法遭調查，紀男經友人介紹認識李男，對方佯稱熟識調查人員，有管道影響案件執行進度，但需要金錢打點，詐財950萬元，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴李男。

李男（64歲）在應訊時坦承並無能力或管道，可以關說、打點叫調查局或其他司法人員加速案件偵辦進度或偵辦，也沒有關說或打點承辦調查局人員，並辯稱，未向紀男收取任何費用，去年1月15日與紀男見面是介紹律師供參考選任。

檢察官查出，李男向紀男收取950萬元當作打點代價，有紀男及趙姓、謝姓證人證明，且前案已於2019年9月27日，經中檢提起公訴，紀男又怎可能於去年1月15日向李抱怨地檢署偵辦進度緩慢。

檢察官並扣押李男所有的3筆土地、賓士車、瑪莎拉蒂車、現金22萬元，以及5本金融帳戶存摺等。

起訴書指出，這家工業有限公司前總經理紀男與叔叔即公司實際負責人，因股權爭議而存有糾紛，紀男的叔叔並因涉嫌違反商業會計法及稅捐稽徵法案件，遭調查局台中市調查處調查中。

紀男因不諳司法偵查程序，誤認市調處未積極處理，故於2017年間透過趙姓、謝姓友人介紹，認識經常對外宣稱與許多司法及調查單位人員關係良好的李男，紀向李尋求協助，希望李可以影響前案偵辦進度及偵查作為。

2018年11月下旬，李對紀男佯稱他熟識中部地區調查局人員，有管道影響前案執行進度及偵辦作為，但需要金錢打點調查局人員為由，向紀男索取1200萬元的費用，經謝姓友人代為居間聯繫，最後降為950萬元，由紀交付給李。

經被害人提起告訴，調查局中機站於今年元月14日持搜索票，前往台中市西區民權路李的住處搜索，並查扣李的土地、車子、現金等物，向台中地院聲請保全扣押獲准。

李男佯稱熟識調查人員，有管道影響案件執行進度，涉嫌詐財950萬，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴他。本報資料照
李男佯稱熟識調查人員，有管道影響案件執行進度，涉嫌詐財950萬，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴他。本報資料照

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