青峰與恩師解約挽手說「還可以當家人」 出庭落淚
歌王青峰遭昔日恩師林暐哲控告侵害著作權，民事案智慧財產法院判林敗訴；今天上午台北地院就刑事案開庭，釐清雙方合約終止的過程，傳喚林暐哲音樂社法律顧問還原現場，證人作證時，青峰憶起往事，一度法庭中啜泣。
林暐哲音樂社有限公司向台北地檢署提告，稱「蘇打綠」已將「小情歌」等270多首創作歌曲的著作財產權授權給他們，不過，青峰在未獲同意下公開演唱，青峰與旗下的哈里坤音樂公司違反著作權法。
法官為釐清青峰、林暐哲2018年12月簽訂合約終止同意書的來龍去脈，今天傳喚林暐哲音樂社時任法律顧問、後轉任哈里坤公司法律顧問的黃秀蘭作證。
黃秀蘭證稱，因事前林暐哲曾說過詞、曲授權事已跟青峰口頭談妥，同意書中便無另外載明，然為求慎重，她還特別收錄青峰同年10月寄出的存證信函，也未見林暐哲反對「不明白為何有此轉變」。
黃秀蘭說，雙方談妥合約細節後，青峰在電梯上親切挽著林暐哲的手說，詢問林是否能到哈里坤任製作人，林暐哲以「要就斷得乾乾淨淨」拒絕，青峰還暖心回應「不能合作，還是可以當家人。」
回顧到一半，坐在被告席上的青峰已頻頻啜泣，不時用手拭淚，黃秀蘭作證完畢，法庭諭知暫時休庭，讓青峰能到廁所去整理情緒，另傳喚證人律師田振慶作證。
檢方起訴指出，青峰2008年8月與林暐哲音樂社簽訂詞曲版權授權合約，約定2008年10月1日至2014年12月31日簽約期間，青峰所創作的詞曲等音樂著作，專屬授權林暐哲音樂社，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動延長1年。
青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林暐哲2019年4月2日、4月9日以存證信函告知青峰因未在合約屆滿前3個月前反對，合約仍有效，不過，青峰卻於2019年4月12日至9月6日公開演唱授權的音樂著作，違反著作權法。
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