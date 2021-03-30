年輕小媽產死胎「包軌」丟棄 外公外婆當垃圾丟掉了

高雄市24歲的吳姓女子，前年2月發現懷孕後一直都未產檢，直到當年10月15日上午在廁所產下1子，但吳見胎兒沒反應，認為是「死胎」就直接用垃圾袋包起來，被不知情的家人拿去丟棄，後來吳女因出血過多送醫，院方懷疑案情不單純通報警方，警方登門訪查時，胎兒早已被送往焚化爐，高雄地檢署偵結，最後依遺棄屍體罪起訴吳女。

檢方調查，吳女前年2月發現懷孕後，因未婚生子擔心被家人責罵，藏起自己的孕肚，當年10月15日上午，吳女肚子開始出現陣痛，但未就醫，就在三民區的住處廁所生完小孩，只是見胎兒一動也不動，吳卻未將胎兒送醫，直接用黑色塑膠袋包一包，丟棄在廁所垃圾桶旁。

生完小孩後的吳女，因下體血流不止緊急送醫，擔心懷孕生子的事情曝光，卻跟爸爸、媽媽稱廁所內的黑色垃圾袋是「嘔吐物」，晚上垃圾車收運時再幫忙拿去丟。

不知情的吳父回家後，交代吳母把廁所的那包黑色垃圾連同家中垃圾，一起丟到住處外的垃圾子母車，最後這包裝有死胎的垃圾袋，跟著垃圾車直接被運往仁武焚化廠銷毀。

吳女送醫後，院方發現下體出血應該是產子所致，但卻找不到吳女胎兒，詢問下吳女又避重就輕，懷疑事有蹊蹺，轉而通報警方，最後吳女見事情藏不住，才坦承遺棄嬰兒，但警詢時強調她是見胎兒死產，才會裝入垃圾袋丟掉。