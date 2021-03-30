快訊

趙少康曾想去新疆：陳文茜叫我別去 「否則頭被砍掉」

必殺射門青春！《足球小將翼》與日本的世界盃之夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕小媽產死胎「包軌」丟棄 外公外婆當垃圾丟掉了

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市24歲的吳姓女子，前年2月發現懷孕後一直都未產檢，直到當年10月15日上午在廁所產下1子，但吳見胎兒沒反應，認為是「死胎」就直接用垃圾袋包起來，被不知情的家人拿去丟棄，後來吳女因出血過多送醫，院方懷疑案情不單純通報警方，警方登門訪查時，胎兒早已被送往焚化爐，高雄地檢署偵結，最後依遺棄屍體罪起訴吳女。

檢方調查，吳女前年2月發現懷孕後，因未婚生子擔心被家人責罵，藏起自己的孕肚，當年10月15日上午，吳女肚子開始出現陣痛，但未就醫，就在三民區的住處廁所生完小孩，只是見胎兒一動也不動，吳卻未將胎兒送醫，直接用黑色塑膠袋包一包，丟棄在廁所垃圾桶旁。

生完小孩後的吳女，因下體血流不止緊急送醫，擔心懷孕生子的事情曝光，卻跟爸爸、媽媽稱廁所內的黑色垃圾袋是「嘔吐物」，晚上垃圾車收運時再幫忙拿去丟。

不知情的吳父回家後，交代吳母把廁所的那包黑色垃圾連同家中垃圾，一起丟到住處外的垃圾子母車，最後這包裝有死胎的垃圾袋，跟著垃圾車直接被運往仁武焚化廠銷毀。

吳女送醫後，院方發現下體出血應該是產子所致，但卻找不到吳女胎兒，詢問下吳女又避重就輕，懷疑事有蹊蹺，轉而通報警方，最後吳女見事情藏不住，才坦承遺棄嬰兒，但警詢時強調她是見胎兒死產，才會裝入垃圾袋丟掉。

高雄地檢署勘驗醫院診斷證明，確認吳女有懷孕產子，由於吳女產下的胎兒，已被運往焚化爐銷毀，最後依遺棄屍體罪，起訴吳女，至於吳女父母親，則是罪證不足不起訴。

高雄市24歲吳姓女子產下胎兒後，認為孩子是「死胎」直接用黑色塑膠袋包起來丟掉，最後胎兒被不知情的外公外婆當垃圾丟掉，圖為黑色塑膠袋示意圖。記者張議晨／攝影
高雄市24歲吳姓女子產下胎兒後，認為孩子是「死胎」直接用黑色塑膠袋包起來丟掉，最後胎兒被不知情的外公外婆當垃圾丟掉，圖為黑色塑膠袋示意圖。記者張議晨／攝影

懷孕 棄屍

延伸閱讀

中國疫苗列半年不能懷孕 專家：頂多一個月

台南垃圾車與小貨車車禍 小貨車翻落邊坡3人受傷

網球／最佳搭檔釋懷孕喜訊 謝淑薇重心暫時移往單打？

凸肚被指懷孕30周　張柏芝一張照秀身材

相關新聞

桃園校園集體採購弊案 4國小校長圖利廠商1300萬

弘兆錦國際公司負責人黃錦城2013年間利用校園採購案，勾結新街、龍崗、僑愛及中平國小4名前校長，以及復旦國小前李姓主任，...

年輕小媽產死胎「包軌」丟棄 外公外婆當垃圾丟掉了

高雄市24歲的吳姓女子，前年2月發現懷孕後一直都未產檢，直到當年10月15日上午在廁所產下1子，但吳見胎兒沒反應，認為是...

青峰與恩師解約挽手說「還可以當家人」 出庭落淚

歌王青峰遭昔日恩師林暐哲控告侵害著作權，民事案智慧財產法院判林敗訴；今天上午台北地院就刑事案開庭，釐清雙方合約終止的過程...

組「紅色隊伍」遭約談 張安樂出庭：為民請命何罪之有

中華統一促進黨總裁、綽號白狼的張安樂今年初接受大陸中央人民廣播電台主任編輯張彬專訪，表示要成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，...

鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口，負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次，不法金額超過37億元；...

叔侄爭奪公司經營權 侄遭司法黃牛詐財950萬

台中市某工業有限公司前總經理紀男與叔叔即該公司實際負責人，因股權爭議而有糾紛；紀男的叔叔涉違反商業會計法遭調查，紀男經友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。