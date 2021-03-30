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「把台灣的中國人找回來」 張安樂指年輕人被政府洗腦

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

中華統一促進黨總裁、綽號白狼的張安樂今年初接受大陸中央人民廣播電台主任編輯張彬專訪，表示要成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，要號召「陣前起義」，疑涉外患罪；台灣高等檢察署今傳喚張安樂出庭說明，歷經2小時庭訊後，檢察官將張安樂請回。

張安樂受訪指出，檢察官的問題都很理性，他主要跟檢察官表示，自己的目的是要把在台灣的中國人找回來，只要台灣有中國人，台灣就會和平，台灣的中國人消失，就會有戰爭

他說，因為兩岸都是中國人，只是雙方政治體制不同，這些都可以商量，制度可以與時俱進，大陸和台灣跟40年前都不一樣，但民進黨從李登輝開始，把兩岸關係操作成敵對關係、敵國關係，台灣就會面臨戰爭，年輕人生命還沒有開始，為什麼要替政府官員當砲灰呢？

張安樂認為，只要台灣不去挑釁，兩岸可以和平發展、共享繁榮，但台灣挑釁後發生戰爭，他反對年輕人衝前面。他說，都說「中國人不打中國人」，但如果不承認自己是中國人，這句話就無效了，但台灣的年輕人都是受害人，都是被洗腦的。

張安樂今到高檢署接受訊問。記者林孟潔／攝影
張安樂今到高檢署接受訊問。記者林孟潔／攝影

張安樂 戰爭 檢察官

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