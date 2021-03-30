抓詐騙車手還趁機A走30萬元 新北偵查佐判關6年定讞！

新北市警局三峽分局偵查佐梁俊源在緝捕詐騙集團車手李旺樹後，趁機私吞30萬元贓款；警方事後在李面前清點扣案款項，告知共84萬6000元，讓李驚呼「怎麼少了30萬？」。一、二審均依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判梁6年徒刑，褫奪公權1年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李旺樹2014年4月間擔任詐騙集團車手，他同年月19日中午攜帶裝有詐騙款項的公事包到桃園市觀音區訪友，還當場清點現金，確認得手114萬6000元，恰巧被梁俊源妻子的堂弟目擊，緊急通報梁。

李旺樹接到詐騙集團通知，隨即帶著公事包再去超商提領款項，被梁俊源跟監逮捕，扣得提款卡、2萬元現鈔外，也在李的車內找到裝有114萬6000元的公事包。

梁俊源事後駕駛李的賓士車押解李到派出所，將李銬派出所的嫌犯區，將查扣的2萬元款項、提款卡放在辦公桌上，等候其他警員支援；他趁支援警力押解李時，獨自駕駛賓士車輛引導至超商等地拍照蒐證，又在賓士車上扣得9張中國農業商業銀行銀聯卡，過程中梁俊源從公事包A走30萬元侵占入己。

梁俊源把剩下的錢交給同事帶回三峽分局後，自己再藉故離去，並沒有隨同返回分局；其餘同仁在李旺樹面前清點公事包內的款項，告知李總共84萬6000元，李聽聞立刻反應少了30萬元。

直到法院審理李旺樹詐欺案件後，函請桃園地檢署調查是否有員警涉及不法，才將梁俊源繩之以法。桃園地院一審依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判梁6年徒刑，褫奪公權1年6月。