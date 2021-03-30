牧場未經許可任意排放廢水 屢勸不聽遭判5個月徒刑

屏東萬丹一名簡姓男子經營牧場，從事畜牧業飼養100 頭乳牛，卻因未取得排放許可，逕行排放畜牧廢水，遭民眾檢舉，後由屏東縣政府環保局開罰。盡管簡男收到裁處書，卻仍不遵守，後續環保局稽查，皆未改善，便依法送辦。屏東地方法院將簡男依水汙染防治法，處有期徒刑5個月，得易科罰金，沒收犯罪所得9萬4427元。

判決指出，簡男在萬丹經營牧場，從事畜牧業，領有牧場登記證飼養1百頭乳牛，2017年縣府環保局接獲民眾陳情，發現簡所經營的牧場，未向主管機關申請排放許可證或簡易排放許可文件，逕行將畜牧廢水排放於地面水體，違反水汙染防治法規定。

縣府環保局於2017年6月16日對簡男行政裁處書裁處6萬元罰鍰、環境講習2小時及立即停止飼養，且須向主管機管申請核發排放許可證或簡易排放許可，才得以排放廢水，但簡男收到裁處書後，不僅不遵守，仍持續排放。縣府環保局分別在2019年至2020年4度前往稽查，皆未改善，便依法送辦。