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幫女人擺脫男人糾纏 房仲18刀殺人判9年8月
房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，犯案後重罪羈押迄今。台北地院審理，于認罪，但聲請交保被拒，法官今天依殺人未遂罪判于有期徒刑9年8月。可上訴。
2020年4月11日，于維智罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。
警方偵辦一度以為于維智隨機殺人，但查扣于的手機後，發現于的殺人動機與情殺有關聯。
依據檢警調查，58歲的于維智在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于替江女出氣，是于的犯罪動機。
已婚的林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女發生婚外情，林離職以後，以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫；于維智在林離職後任職房仲，和江女當同事，對江女有愛慕之意，兩人有情愫。
于發現江女手機常有人「連環叩」，主動詢問得知江女和林的不倫關係，江女想結束卻遭林糾纏，于認定林是「恐怖情人」，決定幫助江女躲掉麻煩，犯下殺人重罪。
法院開庭，于表示與江女認識八、九年，都是軍人子弟，兩人非常熟稔，因林騷擾江女，害江女快丟掉工作，才想幫江女嚇唬對方，于說，犯案前一周他撿到凶刀，案發當天，他坐著等林、猛喝提神飲料，想跟林講別再騷擾江女，根本不曉得當時做了什麼。
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