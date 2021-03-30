幫女人擺脫男人糾纏　房仲18刀殺人判9年8月

房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，犯案後重罪羈押迄今。台北地院審理，于認罪，但聲請交保被拒，法官今天依殺人未遂罪判于有期徒刑9年8月。可上訴。

2020年4月11日，于維智罩上輕便雨衣、騎腳踏車到台北市萬華區莒光路林的住處附近等候，見林現身，以左手撐傘佯裝路人，右手拿藍波刀朝林的背部刺殺10多刀，凶刀刀刃「卡」在林的左手掌，于隨後被捕。

警方偵辦一度以為于維智隨機殺人，但查扣于的手機後，發現于的殺人動機與情殺有關聯。

依據檢警調查，58歲的于維智在江女收到林姓死者的威脅簡訊時，安慰江女「他真的找死」、「就這個月，忍耐點」、「我在做計畫，需要一些參考」、「計畫案叫除髒狼」，檢方認為于替江女出氣，是于的犯罪動機。

已婚的林姓被害人短暫擔任過房仲，和江女發生婚外情，林離職以後，以開計程車為業，仍持續和江女保持聯繫；于維智在林離職後任職房仲，和江女當同事，對江女有愛慕之意，兩人有情愫。

于發現江女手機常有人「連環叩」，主動詢問得知江女和林的不倫關係，江女想結束卻遭林糾纏，于認定林是「恐怖情人」，決定幫助江女躲掉麻煩，犯下殺人重罪。