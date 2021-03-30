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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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影／跟我道歉！男抓狂扯婦頭髮狂毆扭打

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

台北市羅斯福路6段29日晚間發生交通堵塞情形，原來是一名年約20歲的男子在路中間不斷扯著一名婦人的頭髮說「跟我道歉！」並以拳腳攻擊，直到警方到場雙方才分開。

過程中，男子扯著婦人的頭髮不放，抓著婦人頭部用力撞擊車輛、地板，還一度扭打在地，男子的父親和路過的騎士上前幫忙將兩人分開，只見婦人表情痛苦，連員警獲報到場後，男子還持續扯著婦人頭髮要求道歉。

影片PO上網後，網友紛紛留言，「男生感覺怪怪的，眼神很飄」、「打女人就不對了，兩個男人不能架開一個人嗎」、「動手就覺得欠社會教育」、「瘋子最怕打，先海扁就對了」、「死抓不放，傻眼」。

警方表示，案發後因婦人有急事離開，保留告訴權，初步交由當事雙方自行協調賠償，但婦人事後稱將於今天上午進行驗傷，提告傷害，若婦人正式提告，全案詢後將依傷害罪嫌將男子函辦。

男子扯著婦人頭髮不放手，扭打在地。翻攝／爆廢1公社
男子扯著婦人頭髮不放手，扭打在地。翻攝／爆廢1公社

傷害罪

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