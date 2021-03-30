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上次拍張大千作品3萬流標 這次恐有鄭板橋真跡別錯過
行政執行署嘉義分署110年度第二季「123全國聯合拍賣日」，將於下月6日（周二）下午舉辦，本次最令人矚目的除有LEXUS 等10輛汽車，還有一幅鄭板橋〈行書墨蘭苦茗七言聯〉書畫，因過去曾拍賣張大千畫作首拍3萬元流標，二拍以400萬元拍定，嘉義分署特別提醒喜歡鄭板橋作品民眾到場鑑定參拍。
行政執行署嘉義分署表示，嘉義分署104年間曾拍賣已故知名畫家張大千畫作，當時是嘉義陳姓女子積欠上億元贈與稅，名下資產遭查封，行政執行署嘉義分署拍賣其收藏的張大千山水畫時，參與競拍者僅喊到3萬元就不追價，最後因開價過低流標。
第二次拍賣前分署先開放鑑賞，經專家學者評斷畫作「應為張大千真跡」價值不斐，二拍時眾人競拍，最後以400萬元拍定，但如果是真跡仍然「買到賺到」，令曾參與首拍賣民眾懊惱、錯失良機。
分署說明，此次拍賣清朝書畫家揚州八怪之一的鄭板橋〈行書墨蘭苦茗七言聯〉字畫一幅，與之前拍賣張大千字畫係由同一名書記官，該書記官對於名人字畫獨具慧眼，但作品是否為真跡，仍待慧眼判斷，歡迎民眾到場鑑賞競拍。
嘉義分署提醒，拍賣物品在下午3時起開放閱覽，並受理應買人持身分證件登記、領取號碼牌，下午3時30分開始進行喊價拍賣；變賣物品在下午3時起免登記領牌即可入場選購。同時亦進行不動產拍賣投標程序，應買人應於下午2時30分起，在嘉義分署二樓拍賣室投標，下午3時準時開標，不動產之坐落地點、拍賣最低價格、佔用情形等資訊，請至行政執行署嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢。
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