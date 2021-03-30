快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上次拍張大千作品3萬流標 這次恐有鄭板橋真跡別錯過

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署 本次將拍賣的LEXUS汽車。記者卜敏正／翻攝
行政執行署嘉義分署 本次將拍賣的LEXUS汽車。記者卜敏正／翻攝

行政執行署嘉義分署110年度第二季「123全國聯合拍賣日」，將於下月6日（周二）下午舉辦，本次最令人矚目的除有LEXUS 等10輛汽車，還有一幅鄭板橋〈行書墨蘭苦茗七言聯〉書畫，因過去曾拍賣張大千畫作首拍3萬元流標，二拍以400萬元拍定，嘉義分署特別提醒喜歡鄭板橋作品民眾到場鑑定參拍。

行政執行署嘉義分署表示，嘉義分署104年間曾拍賣已故知名畫家張大千畫作，當時是嘉義陳姓女子積欠上億元贈與稅，名下資產遭查封，行政執行署嘉義分署拍賣其收藏的張大千山水畫時，參與競拍者僅喊到3萬元就不追價，最後因開價過低流標。

第二次拍賣前分署先開放鑑賞，經專家學者評斷畫作「應為張大千真跡」價值不斐，二拍時眾人競拍，最後以400萬元拍定，但如果是真跡仍然「買到賺到」，令曾參與首拍賣民眾懊惱、錯失良機。

分署說明，此次拍賣清朝書畫家揚州八怪之一的鄭板橋〈行書墨蘭苦茗七言聯〉字畫一幅，與之前拍賣張大千字畫係由同一名書記官，該書記官對於名人字畫獨具慧眼，但作品是否為真跡，仍待慧眼判斷，歡迎民眾到場鑑賞競拍。

嘉義分署提醒，拍賣物品在下午3時起開放閱覽，並受理應買人持身分證件登記、領取號碼牌，下午3時30分開始進行喊價拍賣；變賣物品在下午3時起免登記領牌即可入場選購。同時亦進行不動產拍賣投標程序，應買人應於下午2時30分起，在嘉義分署二樓拍賣室投標，下午3時準時開標，不動產之坐落地點、拍賣最低價格、佔用情形等資訊，請至行政執行署嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢。

行政執行署嘉義分署 本次將拍賣1幅疑似鄭板橋書法真跡作品。記者卜敏正／翻攝
行政執行署嘉義分署 本次將拍賣1幅疑似鄭板橋書法真跡作品。記者卜敏正／翻攝

嘉義

延伸閱讀

關懷在地國中學子 幸福家不動產捐200本寫作工具書

飲食關鍵詞／大千宴 復刻大師心頭好

美麗灣2案流標 夏天開放投下變數

聯合報黑白集／難得模糊

相關新聞

組「紅色隊伍」遭約談 張安樂出庭：為民請命何罪之有

中華統一促進黨總裁、綽號白狼的張安樂今年初接受大陸中央人民廣播電台主任編輯張彬專訪，表示要成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，...

鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口，負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次，不法金額超過37億元；...

新北市新店區農會選舉弊案 一被告30萬交保

新北市新店區舉行農會會員代表及理、監事選舉時，男子周金盆等3人被控疑似以送禮和方式行賄。台北地檢署昨搜索並約談周男等3犯...

抓詐騙車手還趁機A走30萬元 新北偵查佐判關6年定讞！

新北市警局三峽分局偵查佐梁俊源在緝捕詐騙集團車手李旺樹後，趁機私吞30萬元贓款；警方事後在李面前清點扣案款項，告知共84...

牧場未經許可任意排放廢水 屢勸不聽遭判5個月徒刑

屏東萬丹一名簡姓男子經營牧場，從事畜牧業飼養100 頭乳牛，卻因未取得排放許可，逕行排放畜牧廢水，遭民眾檢舉，後由屏東縣...

幫女人擺脫男人糾纏　房仲18刀殺人判9年8月

房仲于維智不滿林姓男子糾纏他的江姓女同事，去年持藍波刀刺殺林，犯案後重罪羈押迄今。台北地院審理，于認罪，但聲請交保被拒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。