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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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股市四大金釵掏空誠美材子公司 蘇震清捲入獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

偏光板大廠誠美材副董葉美麗，被控利用子公司茂豐名義與海外公司進行虛假交易，掏空子公司資產，另利用茂豐資產購入立委蘇震清的郡宏股票，致誠美材及茂豐損失約2億元。台北地檢署今依違反證交法特別背信等罪起訴葉女、郡宏公司董事長林勇任等3人；蘇震清罪嫌不足，獲不起訴。

誠美材因經營權之爭，導致資金周轉困難，會計師基於「存在重大不確定性」，對財報出具保留意見，證交所宣布將誠美材列為全額交割股。葉美麗是證券圈傳奇女子，被封為股市「4大金釵」之一。

檢調追查，葉美麗於2018年間，為認購郡宏光電現金增資新股，有大額資金需求，佯裝以BD公司向郡宏訂購「COP ITO」銅鎳膜原料，而郡宏有訂購大量COP需求，委託茂豐採購原料，茂豐再委託BD向日本公司採購，製造不實交易，以掏空茂豐資金。

該筆交易價金為286萬美元（折合新台幣8825萬5754元），茂豐匯款至該公司位於香港的帳戶，而BD公司的登記負責人正是葉美麗的女兒郭雅雯，該筆交易的文件與合約均是假造，涉嫌關係人交易。

此外，葉美麗在2018年10月，找立委蘇震清助理賴麗團當人頭，先以每股7元，向郡宏購買6千張股票，再以每股10元賣給賴麗團，賴女再以每股15元高價，將股票轉賣給茂豐、茂宇公司。

同年10月4日再轉給賴麗團，10月26日再以9千萬賣回茂豐、茂宇兩家公司，3次犯行總計掏空約2.6億資產。檢方調查後，今依違反證券交易法特別背信、非常規交易罪、商業會計法等罪起訴葉美麗、林勇任、方永慧等3人。

至於被控洗錢罪及購買蘇震清手中的郡宏股票等部分，蘇震清出庭供稱，和朋友投資買郡宏股票，掛在葉女名下，之後缺錢想變現，但礙於葉是董事長不能賣太多股，才過戶到助理名下，讓助理去賣股。

蘇震清並出示匯款紀錄，堅稱賣股賺的3000多萬元大多交給朋友，自己沒有拿多少。檢方調查後，認定郭雅雯、蘇震清等3人罪證不足，今一併給予不起訴處分。

立委蘇震清。圖／本報資料照片
立委蘇震清。圖／本報資料照片

蘇震清

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