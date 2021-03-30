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台南議員王家貞被控詐領助理費160萬 今晨50萬交保

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

國民黨台南市議員王家貞被檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南檢調昨到王家貞東區服務處、住處及議會研究室等9處同步搜索，共傳喚14人到案，檢方訊後認王家貞於第二屆議員任內有以少報多，涉嫌詐領助理費，詐領金額初步估計約160萬元，今日凌晨諭知王家貞50萬元交保，辦公室景姓主任則以10萬元交保。這已是台南市議會近1年多來，第7起現、卸任議員涉詐領助理費被偵辦。

王家貞從政20多年，以「俠女」自稱，曾任第13屆到16屆議員，第17屆落選，再當選第18及19屆議員，目前是國民黨議會黨團發言人。

據調查，台南市議會有56名議員，去年初以來，有無黨籍議員谷暮．哈就、國民黨洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨前議員曾順良等7人涉詐領助理費，遭檢調偵辦或起訴。

王家貞從政20多年，以「俠女」自稱，曾任第13屆到16屆議員，第17屆落選，再當選第18及19屆議員，目前是國民黨議會黨團發言人。圖／翻攝自王家貞臉書
王家貞從政20多年，以「俠女」自稱，曾任第13屆到16屆議員，第17屆落選，再當選第18及19屆議員，目前是國民黨議會黨團發言人。圖／翻攝自王家貞臉書

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