台南議員王家貞被控詐領助理費160萬 今晨50萬交保

國民黨台南市議員王家貞被檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南檢調昨到王家貞東區服務處、住處及議會研究室等9處同步搜索，共傳喚14人到案，檢方訊後認王家貞於第二屆議員任內有以少報多，涉嫌詐領助理費，詐領金額初步估計約160萬元，今日凌晨諭知王家貞50萬元交保，辦公室景姓主任則以10萬元交保。這已是台南市議會近1年多來，第7起現、卸任議員涉詐領助理費被偵辦。

王家貞從政20多年，以「俠女」自稱，曾任第13屆到16屆議員，第17屆落選，再當選第18及19屆議員，目前是國民黨議會黨團發言人。