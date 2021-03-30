鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口，負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次，不法金額超過37億元；台北地院審理，今天依違反銀行法等罪判處何有期徒刑18年，判處江女22年。可上訴。

檢方指控，2008年鼎興牙材公司出現資金缺口，公司營運發生問題，何宗英等人為維持集團運作，向銀行、民間租賃公司詐貸，由江美玉向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票以詐貸。

檢方調查指出，涉案醫師有人貪圖每次申貸案30萬元至100萬元的報酬，有人為了開立發票可以減稅而應允，也有醫師未向何宗英、江美玉收取任何好處，純因人情請託而配合犯案。

檢方調查，江美玉指示會計人員在無實際交易情況下，偽造買賣合約、統一發票會計憑證等資料，甚至偽刻牙醫診所的大、小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司先後詐貸322次，詐貸金額為37億7488萬7400元。

台北地檢署起訴時，對何宗英、江美玉具體求刑，檢察官認為，何宗英身為集團負責人，長期以詐欺手法詐得逾37億餘元，嚴重衝擊社會經濟秩序，建請法院判處何宗英有期徒刑20年。