快訊

美疫情再惡化！CDC主任：我害怕「世界末日」恐將到來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口，負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次，不法金額超過37億元；台北地院審理，今天依違反銀行法等罪判處何有期徒刑18年，判處江女22年。可上訴。

檢方指控，2008年鼎興牙材公司出現資金缺口，公司營運發生問題，何宗英等人為維持集團運作，向銀行、民間租賃公司詐貸，由江美玉向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票以詐貸。

檢方調查指出，涉案醫師有人貪圖每次申貸案30萬元至100萬元的報酬，有人為了開立發票可以減稅而應允，也有醫師未向何宗英、江美玉收取任何好處，純因人情請託而配合犯案。

檢方調查，江美玉指示會計人員在無實際交易情況下，偽造買賣合約、統一發票會計憑證等資料，甚至偽刻牙醫診所的大、小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司先後詐貸322次，詐貸金額為37億7488萬7400元。

台北地檢署起訴時，對何宗英、江美玉具體求刑，檢察官認為，何宗英身為集團負責人，長期以詐欺手法詐得逾37億餘元，嚴重衝擊社會經濟秩序，建請法院判處何宗英有期徒刑20年。

江美玉部分，檢方認為，她身為鼎興重要主管，利用兩面手法搬錢，一方面以何宗英名義向銀行詐貸，再以紙上公司充當地下錢莊借款給鼎興收取重利，又將上億不法所得匯往澳洲，犯行較何更為嚴重，求刑25年。

鼎興牙材公司負責人何宗英。本報資料照
鼎興牙材公司負責人何宗英。本報資料照

詐貸 牙醫

延伸閱讀

Apple抽走貝童彤捧花 牙醫男友揶揄「妳在逼婚嗎」

牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了

桃園年輕牙醫詐400萬健保費 曝光後全繳回獲緩起訴

桃園育達林子傑繁星拚牙醫 3準臺大生分享求學心得

相關新聞

組「紅色隊伍」遭約談 張安樂出庭：為民請命何罪之有

中華統一促進黨總裁、綽號白狼的張安樂今年初接受大陸中央人民廣播電台主任編輯張彬專訪，表示要成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，...

鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口，負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次，不法金額超過37億元；...

台南議員王家貞被控詐領助理費160萬 今晨50萬交保

國民黨台南市議員王家貞被檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南檢調昨到王家貞東區服務處、住處及議會研究室等9處同步搜索，共傳喚14人...

張安樂涉國安法遭高檢署約談 稱要把中國人找回來

中華統一促進黨總裁張安樂因日前接受媒體訪問時，宣稱要發展「紅色隊伍」，宣揚和平統一、不排除陣前起義等言行，因涉嫌違反國家...

南市議員涉詐領助理費 1年多來7起

國民黨台南市議員王家貞被檢舉疑涉嫌詐領助理費，台南檢調昨到王家貞東區服務處、住處及議會研究室等地同步搜索，帶回多人調查。...

公園違停開罰 10人提訴願全駁回

常有人貪圖方便，把汽機車停在公園人行道上，輕則擋道、有礙景觀，嚴重會影響安全。台中市建設局去年開罰283人，有10人向市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。