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新北地院國民法官模擬庭 1人因家庭因素辭職成首例

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地方法院因應國民法官法將於明年上路，本月25、26日舉辦今年度首場國民法官模擬法庭，審理情殺案，其中一位女性國民法官因「家庭因素」，依法聲請辭職，合議庭裁定解任，是新北地院第一場遇到國民法官辭職的模擬法庭。

此次模擬庭審理一起發生在2013年男子張得福情殺案，張得福雖已婚，但獨居在租屋處，因追求老友兼同事周女許久不成，加上患有忌妒妄想精神病症，懷疑她另有男人，盛怒之下在租屋處持刀刺砍周女致死。最高法院判決有期徒刑15年定讞，沒收扣案水果刀2支。

6位國名法官及4位備位國民法官、審判長楊仲農、法官陳盈如、法官林翠珊3位職業法官組成合議庭，依照國民法官法規定起訴狀一本、證卷不併送、證據一次性開示等新制，讓國民法官有如真正審案。

其中一名國民法官受選任後，因「家庭上重大需要」致繼續執行國民法官職務有困難，依國民法官法第36條向法院聲請辭去職務，合議庭裁定解任，由備位國民法官遞補，是新北地院舉辦模擬法庭來首次發生國民法官辭職。

模擬庭26日中午辯論終結進行評議，最後以絕對多數的票數，判決張得福犯殺人罪，應判處有期徒刑15年，扣案水果刀2支沒收，與真實案件法院判決結果均相同。

新北地院表示，此次參與模擬庭的國民法官，均表示非常肯定國民法官制度，也充分感受到法院審理案件的困難，希望多加宣導，讓更多國民一起參與國民法官審判模擬活動，以利未來國民法官法實施順利。

新北地院上周四、五舉辦國民法官模擬庭，其中一名國民法官因家庭因素，向法院聲請辭職獲裁定解任，成為新北首例。圖／新北地院提供
新北地院上周四、五舉辦國民法官模擬庭，其中一名國民法官因家庭因素，向法院聲請辭職獲裁定解任，成為新北首例。圖／新北地院提供

國民法官 新北

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