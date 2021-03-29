科技廠前老總竊機密助陸廠 7人觸營業秘密罪交保

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑與原公司經營高層理念不同離職，去年被中國大陸華騰機械公司高薪利挖角，竊取原公司自動化設備設計圖等機密文件及挖角原公司專業技術工程師，協助大陸華騰公司設廠生產，桃園市調處據報展開3波搜索、約談行動，將林等9人移送桃園地檢署偵辦，桃檢今天下午表示，檢察官從去年11 月至今年3月間陸續約談偵辦，將林等7人依涉違反營業秘密法罪嫌重大，各諭知交保5萬到10萬元，另2人偵辦中。

檢調指出，林姓男子原任職台灣一家系統科技公司總經理，為自動化設備技術人才，2019年離職後自創一家公司與原公司搶生意，挖走原公司6名專業技術工程師，林的原公司驚覺生意異常提告，林之後被大陸華騰機械公司高薪網羅，赴大陸擔任該公司設廠顧問，再挖角原公司3名專業技術工程師赴大陸，利用竊得原公司的自動化設備設計圖面等營業機密文件，協助大陸華騰公司籌設自動化設備廠房及生產線。

檢調發現林自創公司經營項目與原公司相同，又利用竊得原公司機密文件協助大陸華騰公司籌設自動化設備生產線，與台灣廠商競爭，林挖角台灣人才、竊取營業秘密，危及國安問題，檢調自去年11月至今年3月間，趁林等人返台，展開3波約談行動，分別移送檢方偵辦調查。