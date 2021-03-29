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新北市新店區農會選舉弊案 檢調約談3名疑行賄者

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市新店區舉行農會會員代表及理、監事選舉時，男子周金盆等3人被控疑似以送禮和方式行賄。台北地檢署今指揮調查局新北市調處，兵分4路搜索並約談周男等3人到案，全案朝違反農會法第47條之1方向偵辦。

檢調懷疑，新北市新店區農會會員代表及理、監事選舉時，男子周金盆、周水火、周逢時等人疑似以餽贈禮盒等方式，對新店區農會會員多人進行賄選，涉嫌違反農會法第47條之1。

案經檢舉蒐證，北檢緝毒組檢察官林劭燁今指揮法務部調查局新北市調查處兵分4路搜索，預計訊問至少3人。全案預計晚間移送複訊，訊後不排除祭出強制處分。

農會法第47條之1規定，農會之選舉有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣九萬元以下罰金：一、有選舉權之人，要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以不行使其選舉權或為一定之行使。

二、對於有選舉權之人，行求、期約或交付財物或其他不正利益，而約其不行使選舉權或為一定之行使。三、對於候選人行求、期約或交付財物或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動。

四、候選人要求、期約或收受財物或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動。犯前項之罪者，其供犯罪所用、犯罪預備之物、犯罪所生之物或犯罪所得，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。

農會

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