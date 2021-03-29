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台南巿議員疑詐助理費檢調今搜索 今年以來已第7人
台南檢調單位接獲檢舉，台南市王姓市議員疑涉詐助理費，辦案人員上午同步搜索王服務處、住處、研究室，帶走部分資料，同時約談多人偵訊。這已是台南市議會1年多來第7名遭偵辦的議員。
台南地檢署今天上午7點多指揮台南市調處人員到市議會搜索，議會人員上班時見到大批人員前來調查，見檢調搜王市議會研究室，停留1個多小時離去，許多人說「可能又是助理費出事了」。
據了解，去年1月起迄今，有1名前市議員、6名市議員涉詐助理費遭到偵辦或起訴，分別是前任議員曾順良和無黨籍谷暮．哈就及國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞等，大多是被控涉嫌虛報人頭詐領助理費。台南地檢署表示，對於王案還在調查中，尚無法對外說明。
王姓市議已連任兩屆，作風鮮明敢。黨團副書記長蔡育輝說，全國各地議會都有助理費的問題，中央應該正視適當修法。記者打電話給王姓市議員，電話未接。
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