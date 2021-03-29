投資糾紛遭誣指炒股、運毒 顏清標怒求償100萬元

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資糾紛，找友人黃國津撰寫文章爆料黃苡峻吸毒外，也指顏清標炒股、和運毒案有關；顏清標提民事訴訟要求張宸嘉、黃國津連帶賠償100萬元。

台北地方法院今開庭，張宸嘉委任律師指出，文章是由黃國津撰寫，此案和張宸嘉無關，刑事部分案件已上訴高等法院，預計4月下旬進入審理程序；黃國津則說，確實是他撰寫文章，但他在刑事審理時主張有阻卻違法事由，另他主張顏清標請求賠償已罹於時效。兩人均盼法官駁回顏清標的請求。

黃國津2015年在基隆駕駛向張宸嘉借來的BＭＷ轎車，找友人朝自己手臂開槍，營造張宸嘉被尋仇卻是自己遭人誤擊的「自導自演」槍擊案，被法院判刑定讞，目前在監執行中；台北地院今開庭，法官問及往後庭期是否要出庭、刑期多久，黃國津指出他要出庭，且刑期至2025年為止；法官諭知5月10日再開庭。

刑事部分，張宸嘉因和黃苡峻有糾紛，他2016年提供黃苡峻的英文姓名、電子信箱、車號等個資，再由黃國津在網咖冒用黃苡峻身分註冊部落格帳號，發表爆料「單井炒股案」內幕；兩人又在臉書刊登黃苡峻照片，指黃苡峻吸毒、染性病等。