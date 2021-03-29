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科技廠前老總竊機密 挖台籍人才助大陸廠危及國安

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑因與公司經營層理念不同離職，自行創業與母公司搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司高薪利挖角，攜帶竊自原公司自動化設備設計圖等機密文件，挖走3名工程師前往大陸協助設廠，桃園市調處據報，經過近4月調查搜索帶回林男等9人偵訊，今天上午依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市調處指出，林姓男子原任職台灣一家系統科技公司總經理，專自動化設備技術人才，2019年他與公司負責經營層疑因理念不合離職，他自創一家公司與原公司經營項目一樣，並挖走原公司6名專技術工程師，與原公司搶生意，林的原公司發現台灣、大陸的客戶陸續轉向林的公司往來，驚覺有異提告。

桃園檢調調查，大陸華騰公司為大陸製造汽車機械廠，為籌設自動化設備廠房，去年11月間與林接觸網羅，高薪挖角林赴大陸擔任設廠顧問，挖角3名專業技術工程師前往大陸協助設廠，利用竊得原公司的自動化設備設計圖面等營業機密文件，為華騰公司設置全自動化生產線，大陸當地政府補助人民幣300萬元及提供廠房土地3000坪入股，成為大陸官方招商引資、招才引智重點企業。

桃園市調查處表示，大陸公司挖角台灣人才、竊取營業秘密危及國安問題調查，發現林男自創公司經營項目與原公司相同，他創業帶走原公司6名專業技術工程師，而後又為大陸華騰公司挖角3名專業技術工程師，檢調趁林男返回，最近搜索林男公司帶回他和8名工程師，並將林等9人依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市調處偵破系統科技公司林姓前總經理涉偷竊原公司自動化設備設計圖等機密文件及挖角工程師協助大陸公司設廠，依違反營業秘密法罪嫌移送偵辦。記者曾增勳／攝影
桃園市調處偵破系統科技公司林姓前總經理涉偷竊原公司自動化設備設計圖等機密文件及挖角工程師協助大陸公司設廠，依違反營業秘密法罪嫌移送偵辦。記者曾增勳／攝影

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