科技廠前老總竊機密 挖台籍人才助大陸廠危及國安

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑因與公司經營層理念不同離職，自行創業與母公司搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司高薪利挖角，攜帶竊自原公司自動化設備設計圖等機密文件，挖走3名工程師前往大陸協助設廠，桃園市調處據報，經過近4月調查搜索帶回林男等9人偵訊，今天上午依違反營業秘密法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市調處指出，林姓男子原任職台灣一家系統科技公司總經理，專自動化設備技術人才，2019年他與公司負責經營層疑因理念不合離職，他自創一家公司與原公司經營項目一樣，並挖走原公司6名專技術工程師，與原公司搶生意，林的原公司發現台灣、大陸的客戶陸續轉向林的公司往來，驚覺有異提告。

桃園檢調調查，大陸華騰公司為大陸製造汽車機械廠，為籌設自動化設備廠房，去年11月間與林接觸網羅，高薪挖角林赴大陸擔任設廠顧問，挖角3名專業技術工程師前往大陸協助設廠，利用竊得原公司的自動化設備設計圖面等營業機密文件，為華騰公司設置全自動化生產線，大陸當地政府補助人民幣300萬元及提供廠房土地3000坪入股，成為大陸官方招商引資、招才引智重點企業。