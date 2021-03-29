私吞校方資產 及人高中前老董盛天麟判刑4年5月定讞

新北市及人高中前董事長盛天麟私吞侵占校方資產，包括學生輔導費等，還收受營養午餐等業者回扣，一、二審均依業務侵占、背信等罪判刑4年，另有5月徒刑可易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

盛天麟2005年到2016年擔任及人高中董事長，也擔任及人國小董事，期間多次指示校務人員將學生的課後輔導費依比例分好，將校款當成個人獲利，收進自己口袋，甚至收受參考書商、營養午餐業者、學校工程包商回扣。

新北地院一審依業務侵占等罪判刑4年，另有5月得易科罰金，上訴二審後也被高等法院駁回；最高法院駁回上訴，全案定讞。