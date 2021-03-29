快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私吞校方資產 及人高中前老董盛天麟判刑4年5月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市及人高中前董事長盛天麟私吞侵占校方資產，包括學生輔導費等，還收受營養午餐等業者回扣，一、二審均依業務侵占、背信等罪判刑4年，另有5月徒刑可易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

盛天麟2005年到2016年擔任及人高中董事長，也擔任及人國小董事，期間多次指示校務人員將學生的課後輔導費依比例分好，將校款當成個人獲利，收進自己口袋，甚至收受參考書商、營養午餐業者、學校工程包商回扣。

新北地院一審依業務侵占等罪判刑4年，另有5月得易科罰金，上訴二審後也被高等法院駁回；最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事部分，及人國小興訟指稱盛天麟與弟弟盛平麟共同侵占學生制服、營養午餐、才藝班和夏令營等費用，自95學年度自104學年度共3.6億餘元，由於2兄弟是平分這筆錢，因此盛天麟應賠償1.8億餘元；新北地院一審判盛天麟應賠及人國小1.8億餘元。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

營養午餐 回扣

延伸閱讀

搬老父求情無用…5年6酒駕 法官判入監

台商涉收中資賄選拉抬藍營總統候選人 提抗告解除限境二審駁回確定

5年6度酒駕遭判刑7月入監 搬出8旬父求情法官不埋單

強尼戴普難洗清「家暴男」污名 英法庭駁回、不准上訴

相關新聞

科技廠前老總竊機密 挖台籍人才助大陸廠危及國安

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑因與公司經營層理念不同離職，自行創業與母公司搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司...

評／性侵犯有人權嗎？強制治療合憲的兩大伏筆

大法官宣示了釋字第799號解釋，認為刑法及《性侵害犯罪防治法》關於性犯罪者刑後強制治療的實體規定並不違憲，只有在程序規定方面，現行法沒有給受治療者陳述意見的機會，而針對那些因為精神疾病等原因而無法清楚表達的受治療者，現行法也沒有給予其指定辯護人的機會，大法官認為以上兩點違反正當法律程序而違憲。

「打馬悍將」罵挺韓女議員垃圾 月薪32K得登四大報道歉

吳姓網友在臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」貼文留言批評國民黨高雄市議員邱于軒「沒有民主素養的垃圾議員」，被邱提告妨害名譽，雖...

私吞校方資產 及人高中前老董盛天麟判刑4年5月定讞

新北市及人高中前董事長盛天麟私吞侵占校方資產，包括學生輔導費等，還收受營養午餐等業者回扣，一、二審均依業務侵占、背信等罪...

投資糾紛卻瞎扯他炒股、運毒 顏清標怒求償100萬元！

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資...

陳家欽愛將曾涉酒駕調主管職風波 陳其邁：非常不妥

高雄市警察局26日發布人事令，其中曾涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞名列主管職務名單，引起基層譁然，昨高市警局緊急撤銷人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。