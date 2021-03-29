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陳家欽愛將曾涉酒駕調主管職風波 陳其邁：非常不妥
高雄市警察局26日發布人事令，其中曾涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞名列主管職務名單，引起基層譁然，昨高市警局緊急撤銷人事令。高雄市長陳其邁今說，他知道後，就跟高雄市警察局長黃明昭表示「非常不妥」，希望在人事上再做一些調整，高雄酒駕零容忍，執法人員更該有更高的標準。
高雄市警察局26日發布人事令，其中警政署長陳家欽隨員張博鈞由刑事局偵查正調回高雄市刑大2線3星司法組長，引起基層譁然，藍營議員也諷「爹親娘親不如陳家欽」，高市警局昨緊急撤銷張博鈞人事令。
對此，陳其邁今受訪說，他知道之後，就跟要求黃明昭說「非常不妥」，希望在人事上再做一些調整，酒駕在高雄是零容忍，執法人員更應該率先表率，採取更高的標準，這是他的立場。
陳家欽擔任高市警察局長期間，張博鈞在局長室擔任隨員隨侍在側，一直被視為陳家欽「愛將」，陳家欽高升署長後也跟隨北上。
2018年4月21日深夜，陳家欽回高雄參與前市長陳菊餐宴，張餐宴後涉嫌酒駕開車返回鼓山住處，途中撞上7輛汽機車，致6人受傷，被高雄地檢署依公共危險罪緩起訴1年。
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