快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳家欽愛將曾涉酒駕調主管職風波 陳其邁：非常不妥

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市警察局26日發布人事令，其中曾涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞名列主管職務名單，引起基層譁然，昨高市警局緊急撤銷人事令。高雄市長陳其邁今說，他知道後，就跟高雄市警察局長黃明昭表示「非常不妥」，希望在人事上再做一些調整，高雄酒駕零容忍，執法人員更該有更高的標準。

高雄市警察局26日發布人事令，其中警政署長陳家欽隨員張博鈞由刑事局偵查正調回高雄市刑大2線3星司法組長，引起基層譁然，藍營議員也諷「爹親娘親不如陳家欽」，高市警局昨緊急撤銷張博鈞人事令。

對此，陳其邁今受訪說，他知道之後，就跟要求黃明昭說「非常不妥」，希望在人事上再做一些調整，酒駕在高雄是零容忍，執法人員更應該率先表率，採取更高的標準，這是他的立場。

陳家欽擔任高市警察局長期間，張博鈞在局長室擔任隨員隨侍在側，一直被視為陳家欽「愛將」，陳家欽高升署長後也跟隨北上。

2018年4月21日深夜，陳家欽回高雄參與前市長陳菊餐宴，張餐宴後涉嫌酒駕開車返回鼓山住處，途中撞上7輛汽機車，致6人受傷，被高雄地檢署依公共危險罪緩起訴1年。

涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞一度名列主管職務名單，引起基層譁然，高雄市長陳其邁今也說，此事「非常不妥」。記者蔡孟妤／攝影
涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞一度名列主管職務名單，引起基層譁然，高雄市長陳其邁今也說，此事「非常不妥」。記者蔡孟妤／攝影

陳家欽 高雄市 警察 陳其邁 酒駕

延伸閱讀

停燒台東垃圾 陳其邁：先運回底爐渣再協商

酒駕警官升遷被撤 藍：決策草率 綠：照顧病父要多同理

陳家欽愛將涉酒駕卻調主管引譁然 高市警局今急撤人令

新疆棉事件 陳其邁：不應用民族主義操弄情緒

相關新聞

科技廠前老總竊機密 挖台籍人才助大陸廠危及國安

台灣一家系統科技公司林姓前總經理2年前疑因與公司經營層理念不同離職，自行創業與母公司搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司...

評／性侵犯有人權嗎？強制治療合憲的兩大伏筆

大法官宣示了釋字第799號解釋，認為刑法及《性侵害犯罪防治法》關於性犯罪者刑後強制治療的實體規定並不違憲，只有在程序規定方面，現行法沒有給受治療者陳述意見的機會，而針對那些因為精神疾病等原因而無法清楚表達的受治療者，現行法也沒有給予其指定辯護人的機會，大法官認為以上兩點違反正當法律程序而違憲。

「打馬悍將」罵挺韓女議員垃圾 月薪32K得登四大報道歉

吳姓網友在臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」貼文留言批評國民黨高雄市議員邱于軒「沒有民主素養的垃圾議員」，被邱提告妨害名譽，雖...

私吞校方資產 及人高中前老董盛天麟判刑4年5月定讞

新北市及人高中前董事長盛天麟私吞侵占校方資產，包括學生輔導費等，還收受營養午餐等業者回扣，一、二審均依業務侵占、背信等罪...

投資糾紛卻瞎扯他炒股、運毒 顏清標怒求償100萬元！

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資...

陳家欽愛將曾涉酒駕調主管職風波 陳其邁：非常不妥

高雄市警察局26日發布人事令，其中曾涉酒駕的警政署長陳家欽愛將張博鈞名列主管職務名單，引起基層譁然，昨高市警局緊急撤銷人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。