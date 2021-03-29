婆婆臉書「媳婦」是別人 她不滿丈夫外遇法庭力保婚姻

基隆市余姓男子指結褵32年的蕭姓妻子無故離家近20年，惡意遺棄，訴請離婚。蕭女辯稱丈夫有婚外情離家，又賣掉同住房子，無處容身才住在高雄娘家。基隆地院檢視蕭女提出孫女臉書截圖，有與余男親密照片，余母臉書媳婦欄又標示孫姓女子，採信蕭女辯詞，認定兩人婚姻裂痕，主要歸責余男，判決不准離婚。全案可上訴。

余男起訴指出，他與妻子1989年結婚，生育1女1子。妻子婚後因與他對子女照顧問題有歧見，擅自帶女兒回高雄娘家，5年後把女兒送回，但她未回家。兩人已10多年未見面，有夫妻之名，無夫妻之實，妻子惡意遺棄他，婚姻關係破綻已深，難期回復，請求判准離婚。

蕭女答辯，丈夫婚後無故離家，不支付家庭生活與子女教育費，無奈之下才帶女兒投靠娘家。在高雄5年期間，過年都有帶女兒回基隆吃年夜飯，寒暑假也會帶兒子到高雄同住。女兒升國中時，她把女兒戶口遷回基隆，母女一度回基隆。

蕭女說，回基隆後，她協助公婆在市場做批發生意，但丈夫2年後不知原因離家後未給生活費，她為了孩子只能苦撐，直到2010年才知道丈夫有婚外情。女兒上大學時，娘家媽媽健康出狀況，她回高雄照顧，隔年丈夫就賣掉同住的房子，她在基隆無處容身，被迫在高雄居住至今。主張她對婚姻發生裂痕無過失，聲明駁回告訴。

法官審理時，傳余男的媽媽當證人，余母證述有花錢雇用媳婦在果菜市場工作5年半，與蕭女辯詞相符，兩人自2010年起分居至今。余男主張妻子不盡同居義務，惡意遺棄。蕭女則稱丈夫先因外遇而離家，她再因要照顧媽媽才回高雄娘家。