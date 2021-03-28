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「無間道II」、「拆彈專家」香港資深男星66歳胃癌去世

酒駕警官升遷被撤 藍：決策草率 綠：照顧病父要多同理

聯合報 / 記者張議晨林保光王慧瑛／高雄即時報導

警政署長陳家欽的愛將張博鈞曾涉酒駕，列管未滿3年，在這一波人事案調動中，調升為刑大司法組長，引起熱議。今天傳出這項人事派令被註銷，對此國民黨市議員黃紹庭說，他對事不對人，市長陳其邁曾說對執法者酒駕「零容忍」，去年開除一名酒駕警察，卻讓酒駕肇事警官榮升，明顯雙標，打擊基層士氣，黃認為「撤銷人事命令止血作法」，也凸顯調動決策不謹慎、簡直是兒戲。

一名綠營議員說，張博鈞工作能力、態度、人格特質都不錯，但身為執法者酒駕更不該，須為酒駕行為付出代價，這次人事案引起紛擾，顯然社會氛圍還無法接受，這是張博鈞必須承受的。

民進黨高雄市議員林智鴻晚間與張博鈞聯繫，他說，張博鈞知道調動生變心情平靜，平常心接受長官安排。張博鈞告訴林智鴻，因為父親年邁患有重大血液疾病，要定期輸血，他提出調動出發點是想回高雄盡孝道。林智鴻認為，張博鈞也是人子角色，調回高雄是渴望回鄉多陪伴父親，不是想升官，希望外界能多給予一些同理。

黃紹庭說，張博鈞從警政署刑事局偵查正調升高雄市刑大司法組組長，一躍成為掌管高雄刑案偵辦的重要幹部，此一人事調動，引起基層議論紛紛。警員酒駕肇事至少記一大過處分，一般要列管3年，嚴重者甚至要記兩大過，列管更久，有些警員因為記過而終身升遷無望。

黃提到，陳其邁上任後，曾說對執法者酒駕「零容忍」，去年施鐵腕要開除一名酒駕警員，反觀，曾酒駕肇事的警官卻有機會榮升要員，「其邁市長不該消音，是該站出來幫基層員警發聲的時候了」。黃也說，雖然這一樁人事案最後懸崖勒馬，但高雄警界負面事件已再添一筆！

民進黨高雄市議員林智鴻認為，張博鈞也是人子角色，調回高雄是渴望回鄉多陪伴父親，不是想升官，希望外界也能多給予一些同理。記者王慧瑛／攝影
民進黨高雄市議員林智鴻認為，張博鈞也是人子角色，調回高雄是渴望回鄉多陪伴父親，不是想升官，希望外界也能多給予一些同理。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書發文批判酒駕警官升遷，是打擊基層士氣。圖／取自黃紹庭臉書
國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書發文批判酒駕警官升遷，是打擊基層士氣。圖／取自黃紹庭臉書

酒駕 司法 陳其邁

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