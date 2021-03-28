陳家欽愛將涉酒駕卻調主管引譁然 高市警局今急撤人令

高雄市警察局26日發布人事命令，其中警政署長陳家欽隨員張博鈞名列主管職務名單，由刑事局偵查正調回高雄市刑大2線3星司法組長，人令引起基層譁然，暗諷「跟對人有出頭一天」，高市警局今緊急撤銷張博鈞人令。市警局長黃明昭說，張博鈞仍維持在原職務未調回高雄，司法組長空缺暫由刑大紀錄組長代理。

陳家欽擔任高市警察局長期間，張博鈞任職局長室，擔任隨員跟進跟出，一直都被視為陳家欽的「愛將」，後來陳家欽高升署長後，張博鈞跟隨北上。

2018年4月21日深夜，陳家欽回高雄參與前市長陳菊的餐宴，張餐宴後涉嫌酒駕開車返回鼓山住處，在左營區裕誠路與南屏路口輲豐夜市前，撞上7輛汽機車，致6人受傷，當年8月被高雄地檢署依公共危險罪處分緩起訴1年，需支付公庫15萬元及接受3場法治教育。

去年3月張博鈞被拔擢警政署任2線4星專員，引起基層批評，警政署後來註銷派令，仍在刑事局擔任2線3星偵查正，直到這次高雄市警局發布人事派令，張博鈞再次名列其中，並擔任主管職務；由於距離酒駕列管還未滿3年，張調回高雄擔任刑大主管，再次引起基層議論。

傳言高雄市長陳其邁知道人事命令後，頗有微詞，高雄市警局也在人令發布兩天，今天隨即撤銷張的人令。高雄市警察局長黃明昭說，考量人事命令有欠周延，張博鈞維持原職務未再調動，原本接任的司法組長空缺，則由刑大紀錄組長代理。

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