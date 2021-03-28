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通緝犯逃亡12年打臨工過活 掉淚訴說生病都不敢就醫

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

41歲朱姓男子年輕時曾參與黑幫活動，因犯強盜等罪，遭各地檢署、法院通緝長達12年，北市警局南港分局查緝逃犯，循線發現朱男又涉嫌冒名頂替偽造文書案，昨下午在新竹市循線逮捕朱男，朱落網後掉下男兒淚，後悔年輕時所為，逃亡期間連生病都不敢看病只能吃成藥，盼未來能用真實姓名生活。

朱男在20多歲時與黑幫小弟經常鬼混鬧事，2009年間2月起，因強盜、詐欺、侵占、偽造文書等案件，分別遭士林、台北、新北、桃園、花蓮五地地檢署及桃園法院通緝。

據悉，朱男在2001年間參與黑幫行動，年輕氣盛時在蘆洲夜市附近巷弄，與黑幫男子等人，搶走李姓兄弟2人背包中的提款卡，恫稱「不說出密碼，就當場處理，讓你斷手斷腳」李等人害怕遭痛毆，乖乖說出密碼，黑幫人士持提款卡提取3500元現金，朱男當時留在原地控制李姓兄弟行動，待同伴返回現場交還提款卡後，又被害人手機和身分證離去。案件遭判刑應執行5年3月。

朱男長達12年隱姓埋名，在花蓮地區的釣蝦場、夜市、串燒店打臨工維生。近期南港警方發現，朱男涉嫌冒名頂替偽造文書，且近日於新竹市活動，經查訪、跟監及埋伏多日，昨天的27日下午在新竹市緝獲到案，經訊問後解送士林地檢署歸案。

朱男因強盜等案件遭通緝逃亡12年，昨落網後自知無法欺瞞，深深嘆息並留下眼淚，對自己犯罪行為表示悔悟。他表示，隱姓埋名生活１２年，沒和家人聯繫，連生病難受都不敢看病，只能服用成藥，希望往後能用真實姓名過生活及面對人生。

朱姓男子因強盜案逃亡12年，昨天遭警方緝獲，送往士林地檢署歸案。記者蕭雅娟／翻攝
朱姓男子因強盜案逃亡12年，昨天遭警方緝獲，送往士林地檢署歸案。記者蕭雅娟／翻攝
朱姓男子因強盜案逃亡12年，昨天在新竹市落網。記者蕭雅娟／翻攝
朱姓男子因強盜案逃亡12年，昨天在新竹市落網。記者蕭雅娟／翻攝

新竹 偽造文書 強盜

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