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海軍基地爐具爆炸致燒傷 伙房兵請求國賠敗訴

中央社 / 台北28日電

海軍168艦隊何姓伙房兵，107年間在蘇澳基地點燃爐具時發生爆炸，造成身上多處燒傷。何男提出國家賠償訴訟，向海軍司令部求償521萬餘元。台北地方法院判決駁回，可上訴。

何男主張，他於民國107年9月24日晚間要煮熱水清洗廚房地上油漬時，因爐具未妥善設置且疏於管理，點燃爐具時發生爆炸，造成臉部、頸部、手腳二度至三度燒傷，占全身表面積36%，要求軍方求償醫藥費、壓力衣費用、精神慰撫金、勞動損失等共計新台幣521萬餘元。

海軍司令部則表示，基地廚房爐具使用狀況良好且曾經委外清洗及刮除油污，何男進駐期間，爐具沒有其他事故發生。何男當時未依食勤作業暨裝備安全管理規範、違反爐具使用方式，才導致意外事故，軍方不負賠償責任。軍方也協助何男取得包括保險理賠共362萬元。

北院審理後發現，爐具瓦斯管線設備案發後檢測均正常，何男在事發當天下午曾因操作爐具不當，被士官督導長糾正，當晚在沒有督導幹部在場情況下自行進入廚房，未依安全管理規範使用爐具，導致事故發生。

北院認為，何男的燒傷與爐具設置或管理欠缺因果關係不構成國家賠償法要件，判決何男敗訴。全案可上訴。

海軍 爆炸

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