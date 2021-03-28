健身房置物櫃沒鎖 男7天下手偷20次遭法辦

知名健身房淡水店去年10月頻傳竊盜案，警方獲報後在男更衣室當場抓到行竊的林姓男子，林男鎖定未上鎖的置物櫃，七天內偷竊多達20次，得手1萬餘元，士林地院依竊盜罪判處應執行拘役120日，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，林男去年10月間，在健身房男更衣室，打開未上鎖的置物櫃，竊取健身房會員的財物，且7天連續偷竊多達20次，得手1萬餘元，直到陳姓會員等人發現財物失竊報案，警方在10月８日晚間當場逮捕又下手偷竊的林男，林當場繳回偷來的財物，以及未花用的犯罪所得6千元，全案依現行犯逮捕移送法辦。

法官認為，林男正值青壯，竟冀望不勞而獲，欠缺尊重他人財產權觀念，危害社會治安，審酌犯後坦承犯行，惡性尚非重大，以簡易判決處刑。經考量其學經歷及身心狀況，認為一時失慮致罹刑典， 事後坦承犯行深表悔悟，已賠償部分告訴人、被害人損失，認為經本次起訴審判後當知警惕，宣告緩刑2年，以起自新。