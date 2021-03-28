張安樂喊組紅色隊伍遭調查 臉書籲：聲援朋友保持理性

中華統一促進黨總裁、綽號「白狼」的張安樂，今年1月在大陸廣播電台專訪透露，想成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，此發言疑涉外患罪，本月30日經高檢署傳喚說明，稍早張安樂臉書粉絲團發文呼籲，屆時到場聲援的朋友務必保持理性，避免檢調單位轉移焦點。

張安樂今年一月接受大陸中央人民廣播電台主任編輯張彬專訪，表示要成立「紅色隊伍」宣揚和平統一，要號召「陣前起義」張彬在節目中表示，台灣的統派政黨「都是上年紀的比較多」張安樂表示，統促黨「年輕人最多」，還說這是靠自己過去的江湖背景，帶領年輕一輩的到大陸參加活動，「參加幾次就紅了」、「由綠轉紅」。

張安樂表示，再搞台獨會面臨武力統一，因此宣揚「陣前起義、不做砲灰」；張彬附和說如果開戰「蔡英文、蘇貞昌最終要不投降、要不就逃跑」

張安樂臉書粉絲團今發文，針對本月30日至高檢署聲援的朋友「務必保持理智」「千萬不要與情治人員發生任何爭執，以免檢調單位移轉本調查案焦點，藉機模糊張安樂總裁真心愛台的主張」

高檢署對於張安樂行為是否觸犯國案法，已分他字案調查，本月30日傳喚張到案說明，釐清是否觸犯國安法，若有違法證據，檢方依法起訴，若無涉外患罪，張也無須擔心。