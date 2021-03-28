影／公立高中校門口社區隱藏賭場 新北警察抄了20人
新北市有1處德州撲克職業賭場，隱藏在市立中和高中校門對面大樓裡，深夜人聲鼎沸出入複雜，警方監控蒐證完備後，昨天凌晨持搜索票攻堅，查獲賭客20人、賭資6萬元。
據了解，這個賭場藏匿在中和區連城路，中和高中校門對面的社區大樓裡，因為夜間出入複雜引人側目，中和警分局偵查隊掌握情資之後開始蒐證監控，等候時機成熟，昨天凌晨1時許率隊持搜索票攻堅，當場查獲屋內20個人聚賭德州撲克和麻將。
其中23歲蘇姓男子自稱是現場負責人，還有25歲張姓男子負責庶務、23歲李姓女荷官，賭客共17人。當場查扣籌碼12萬元、撲克牌、計時器、賭資6萬元、抽頭金1萬餘元，帳冊登載18萬元等證物。警方懷疑蘇男只是人頭，將再追查背後出面承租房子的張姓男子到案說明。
這20人接受偵詢之後，3名賭場工作人員依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，17名賭客依社會秩序維護法裁處、賭資沒入。
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