男涉6案遭通緝匿名逃亡12年 南港警方長期查訪逮人
因涉強盜、詐欺等案遭多處地檢署通緝的41歲朱姓男子，逃亡時間長達12年且匿名躲藏，經台北市警察局南港分局長期查訪、跟監，昨天下午於新竹市將他緝捕歸案。
南港分局今天發布新聞稿表示，41歲朱男自2009年2月6日起因涉強盜、詐欺（2案）、侵占、偽造文書（2案）等罪嫌，分別遭士林地檢署、台北地檢署、新北地檢署、桃園地檢署、花蓮地檢署及桃園地院發布通緝。
經追查發現，朱男遭通緝迄今時間已長達12年，他在逃亡期間四處躲藏，且隱姓埋名打零工為生；偵查隊積極偵辦，透過長期查訪、跟監及埋伏，見時機成熟，昨天下午4時許在新竹市將朱男緝捕到案。
朱男遭員警查獲時，自知無法欺瞞，他嘆息落淚表示，對自己的犯罪行為深感悔悟，希望未來能以真實姓名過生活和面對人生。警方隨後將他解送士林地檢察署歸案。
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