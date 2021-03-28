5年6度酒駕遭判刑7月入監 搬出8旬父求情法官不埋單

屏東陳姓男子去年8月6日在枋寮住處喝完米酒後，騎機車自撞路邊電線桿，酒測值每公升達0.28毫克，屏東地方法院認為陳男因為酒駕多次進出法院仍未改變壞習慣，判7個月徒刑得入監，陳男後來上訴求情，還拉出家中有88歲老父要靠他照顧向法官「求情」，希望能易科罰金，但高院法官不埋單，認為陳5年內酒駕6次，有入監服刑必要，駁回上訴，全案確定。

判決指出，去年8月6日中午10時許，陳男在枋寮鄉住處喝酒，當天下午1時許，酒後騎著自己的四輪沙灘車上路，但出門不久就因不勝酒力，自撞路邊電線杆，連人帶車摔落路邊水溝，陳男臉部多處撕裂傷掛彩，被送往醫院治療。

陳男見警察上門，當場坦承酒後騎車，但沒有撞到人，是「自撞」電線桿，後來員警對陳實施酒測，事發3小時後呼氣酒精濃度仍達每公升0.28毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

一審法官審理時發現陳男從2015年起至2017年，就因為酒駕被地方法院判刑5次，且即便刑期從3個月開始逐次增加，但陳仍然再次酒後騎車上路，認為他不知悔改，判他7個月徒刑，須入監。

判決出爐後陳男認為7月徒刑太重上訴，還拉出家中88歲老父親要靠他照顧向發官求情；陳男說，他沒結婚難免會小酌，這次是自撞受傷，沒有撞到人，擔心入監後不良於行的爸爸沒人照顧，而且他有朋友也曾酒駕5次，但法官都給予易科罰金機會，希望法官開恩，給予可易科罰金的機會。

高院法官認為，陳之前已經酒駕遭判刑5次，刑期從3個月至6個月不等，每次都可易科罰金，陳也是選擇以「入監」方式服滿刑期，這次是5年內第6次酒駕，可見對酒後不得駕車的誡命毫不在乎，一審判7月是法官酌量微增刑度，並無裁量過重情況，駁回陳男上訴，全案不得上訴，陳男得入監。 屏東陳姓男子多次酒駕被逮，第6次被判刑7月須入監服刑，陳男拉出8旬老婦求情，但法官不埋單，認為陳多次酒駕有入監必要，駁回上訴。圖為警方執行酒測臨檢勤務。圖／讀者提供

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