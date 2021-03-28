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阿伯行竊小吃店辯有留500 業者出示監視器控「胡扯」
台中市張姓男子涉嫌在去年10月間，開車前往北屯區某小吃店，利用手機照明功能，行竊水、橄欖油等物品，隨後開車離開，店家報警，警方根據監視器，通知張到案說明，張辯稱，當時有留500元在桌上，但業者提供監視器影像駁斥「店內、店外都有監視器」，指控張說謊，台中地院依竊盜罪，判罰6000元，得易服勞役。
判決書指出，張姓男子（59歲）有公共危險前科，他在去年10月10日凌晨2時許，駕駛朋友的車輛前往北屯區某小吃店，利用手機照明功能，在店內攤架櫃台，搜尋財物，因沒有值錢物品，張就偷走當時擺在櫃台的一瓶橄欖油、礦泉水。
業者發現後報案，並提供監視器影像給警方，警方循線通知張姓男子到案後，張矢口否認涉案，辯稱當時因為攤位沒有人，所以拿走橄欖油、礦泉水後，還有留500元在櫃台上，可能被風吹走還是其他原因，所以店家沒有看到。
被害業者聽到張姓男子離譜說法，直控「睜眼說瞎話」，業者直說，不論是店內、店外都有裝設監視器，如果張有掏錢，並將鈔票放在攤位的動作，監視器一定都有拍到，但監視器並沒有拍到張有類似的動作。
台中地院簡易庭審理後，認定張姓男子犯竊盜罪，犯行明確，張雖在警詢時否認涉案，不過全案在法院審理時，張已承認涉案，並與被害店家達成和解，允諾賠償損失，因此依法判罰6000元，得易服勞役，可上訴。
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