千方百計拒絕扶養老父母 女竟贈3塊地給兒聲稱無力養

台東縣胡姓、金姓夫妻女兒「阿卿」拒絕扶養老父母，法院判她需支付扶養費，她卻暗中脫產，把3塊名下土地贈予兒子，再以無力支付為由聲請調解扶養費，氣得老父母再聲請塗銷所有權登記之訴，認為她確有脫產規避扶養責任，台東地院裁定塗銷贈予登記。案仍可上訴。

70多歲的胡姓、金姓夫婦2015年前向50多歲的女兒「阿卿」聲請給付扶養費，法院已判決勝訴，「阿卿」須按月支付兩老2萬6000元，但「阿卿」卻在2019年忽然把老家延平鄉名下財產贈予他們的2個外孫，隨即聲請調解扶養費用，他們懷疑女兒企圖脫產規避扶養責任，因而提告。

「阿卿」則說，她名下沒有財產可維持生活，又因年邁疾病纏身，生活無法自理，無力負擔父母扶養費。

台東地院法官調查發現，「阿卿」贈予土地後，財力已不足以支付給父母的扶養費用，認定確有脫產問題，裁定贈予無效須塗銷登記。